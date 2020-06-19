Olcay Şahan: Beşiktaş'a karşı oynayacağım için heyecanlıyım
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şahan 28. haftada eski takımı Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili "Eski takımıma karşı oynayacağım için heyecanlıyım ama Beşiktaş'a rakip olarak ilk maçım değil. O yüzden ilk maçtaki kadar heyecan olmayacak." dedi.
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.