Olcay Şahan: Beşiktaş'a karşı oynayacağım için heyecanlıyım - Son dakika Süper Lig videoları - Fotomaç
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Olcay Şahan: Beşiktaş'a karşı oynayacağım için heyecanlıyım

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor'da forma giyen Olcay Şahan, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Şahan 28. haftada eski takımı Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili "Eski takımıma karşı oynayacağım için heyecanlıyım ama Beşiktaş'a rakip olarak ilk maçım değil. O yüzden ilk maçtaki kadar heyecan olmayacak." dedi.

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19 Haziran 2020 , Cuma
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