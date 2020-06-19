Beşiktaş'a kötü haber! Nico Gaitan iki takımdan birine gidecek
Fransa Ligue 1 takımlarından Lille ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli futbolcu Nico Gaitan'ın adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
Fransa Lİgue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Nico Gaitan'ın, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanmıştı. Oyuncunun adı bir süredir Beşiktaş'la anılıyordu.
32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, yeni adresiyle ilgili İspanyol ve Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Gaitan, Benfica ya da Boca Juniors'tan birine imza atacak.
NICO GAITAN KİMDİR?
Bu sezon Fransa'da umduğu ortamı bulamayan Nico Gaitan, Ligue 1'de Lille formasıyla sadece 4 maça çıktı. Arjantin'in ünlü ekibi Boca Juniors'ta yetişen 32 yaşındaki futbolcu Portekiz'de Benfica, İspanya'da ise Atletico Madrid ekiplerinde de forma giydi. Daha sonra kariyerine Çin'de devam eden Gaitan Yifang ve ardından Amerika'da da Chicago Fire ekiplerinde görev yaptı. Ocak ayında Lille forması giyen Gaitan ay sonunda boşa çıkacak. Arjantin Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 19 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol kaydetti.
- 19.06.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş'a kötü haber! Nico Gaitan iki takımdan birine gidecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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