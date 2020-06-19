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19 Haziran 2020, Cuma
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'a kötü haber! iki takımdan birine gidecek

Beşiktaş'a kötü haber! Nico Gaitan iki takımdan birine gidecek

Ligue 1 takımlarından Lille ile olan sözleşmesinin sonuna gelen Arjantinli futbolcu 'ın adı bir süredir 'la anılıyordu. Tecrübeli futbolcunun yeni adresi hakkında sürpriz bir iddia ortaya atıldı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

Lİgue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen 'ın, 30 Haziran'da bitecek sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanmıştı. Oyuncunun adı bir süredir 'la anılıyordu.

32 yaşındaki deneyimli futbolcunun, yeni adresiyle ilgili İspanyol ve Arjantin basınından sürpriz bir iddia geldi. Buna göre Gaitan, ya da 'tan birine imza atacak.

NICO GAITAN KİMDİR?

Bu sezon Fransa'da umduğu ortamı bulamayan Nico Gaitan, Ligue 1'de Lille formasıyla sadece 4 maça çıktı. Arjantin'in ünlü ekibi Boca Juniors'ta yetişen 32 yaşındaki futbolcu Portekiz'de Benfica, 'da ise ekiplerinde de forma giydi. Daha sonra kariyerine 'de devam eden Gaitan Yifang ve ardından Amerika'da da Chicago Fire ekiplerinde görev yaptı. Ocak ayında Lille forması giyen Gaitan ay sonunda boşa çıkacak. 'nda da forma giyen tecrübeli orta saha oyuncusu 19 maçta sahaya çıkarken, 2 de gol kaydetti.


  1. 19.06.2020
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