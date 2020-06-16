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16 Haziran 2020, Salı
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ve N’Koudou dönüyor

Burak ve N’Koudou dönüyor

maçını Vodafone Park'ta tribünden takip eden , Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'deki yerine dönecek.

karşılaşmasında yaşanan yenilgiye üzülen , hafta içinde özel olarak hazırlıklarını sürdürüp gollerine devam etmeyi planlıyor. N'Koudou da uyluk adalesindeki ödem sebebiyle takımdan ayrı kalmıştı.

  1. 16.6.2020
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