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14 Haziran 2020, Pazar
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Ateşe termal kamera

Ateşe termal kamera

'ta yoğun sağlık önlemleri alındı. Görevlilerin gireceği kapıya termal ateş ölçer yerleştirilirken, ayrıca gelenlerin ateşi görevliler tarafından da ölçüldü.

Vodafone Park'ta yoğun sağlık önlemleri alındı. Görevlilerin gireceği kapıya termal ateş ölçer yerleştirilirken, ayrıca gelenlerin ateşi görevliler tarafından da ölçüldü. Maç öncesinde Valiliği tarafından 170 polis memuru mücadelede görevlendirildi. Emniyet güçleri stat dışında görevlerini yaparken, 50 özel güvenlik görevlisi de stadyum içi ve çevresinde yerini aldı.
  1. 14.6.2020
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