3 puandan fazlası
Sergen Yalçın: “Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli”
Uzun bir aradan sonra bugün sahaya çıkacak olan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın takıma son konuşmasını yaptı. Akşam yemeği sonrası oyuncularını toplayan 47 yaşındaki çalıştırıcının, "Tüm Beşiktaşlıların kenetlendiği bir dönemdeyiz. Yardım kampanyası başlatıldı. Bize düşen sahada gerekeni yapmak ama bu durum maçı daha önemli bir hale getirdi. Alacağımız bir galibiyet sadece 3 puan değil, kampanyaya katılım için de önemli. Taraftar bu kulübün hep yanındadır ama güzel bir galibiyetle takımına daha çok sahip çıkar" ifadesini kulladığı bildirildi. Yalçın'ın bu mini toplantı sonrası kaptanlar Atiba Hutchinson ve Burak'la özel bir görüşme yaptığı dile getirildi. Öte yandan başkan Ahmet Nur Çebi'nin bugün maç öncesi tesislere giderek oyunculara başarılar dileyip mutlak 3 puan isteyeceği gelen haberler arasında.
- 13.6.2020
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
3 puandan fazlası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.