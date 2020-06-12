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12 Haziran 2020, Cuma
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Bırakmam seni

, mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi bu gün hayata geçirecek. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan olacak.

, mali açıdan destek sağlamak amacıyla bir süredir beklemede tuttuğu projeyi bu gün hayata geçirecek. Daha önce martta devreye sokulmak istenmesine rağmen covid-19 yüzünden askıya alınan projenin başında 2. başkan olacak. Bugün Vodafone Park'ta yapılacak olan toplantı ile kampanyanın detayları anlatılacak. 20 TL olan SMS paketleri ile futbolcular ile bağış yapan kişileri bir araya getirme organizasyonları düzenlenecek. Yönetimin kampanyadan ilk etapta 100-150 milyon TL gelir elde etmek istediği belirtiliyor. Öte yandan kampanyaya adını verecek sloganın, " Beşiktaş'ım seni" olacağı öğrenildi.
  1. 12.6.2020
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