Beşiktaş, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan Süper Lig'in kalan müsabakaları için yaptığı hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar basına kapalı şekilde 1.5 saatlik bir idman yaptı.
Beşiktaş, ligin kalan maçları için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman 1.5 saat sürdü.
Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.
Beşiktaş, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.
- 06.06.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Beşiktaş Süper Lig hazırlıklarına devam etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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