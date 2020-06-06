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06 Haziran 2020, Cumartesi
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hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Süper Lig hazırlıklarına devam etti

, 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'in kalan müsabakaları için yaptığı hazırlıklarına devam etti. Siyah-beyazlılar basına kapalı şekilde 1.5 saatlik bir idman yaptı.

, ligin kalan maçları için hazırlıklarına BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Basına kapalı idman 1.5 saat sürdü.

Teknik Direktör yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleştirildi. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas çalışması, 5'e 2 çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, yarım sahada değişmeli olarak yapılan çift kale maç, kondisyon koşuları ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Süper Lig'de Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, 8 Haziran Pazartesi günü basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.




  1. 06.06.2020
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