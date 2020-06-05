Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı

Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık şoku yaşandı.

beINSports'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon Euro'ya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.