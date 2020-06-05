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05 Haziran 2020, Cuma
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Son dakika: 'ta N'Koudou sakatlandı

Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı

Son dakika haberleri... Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık şoku yaşanıyor... Siyah beyazlı futbolcu Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle FTA maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...

'in 27. haftasında ile karşılaşacak olan 'ta flaş bir sakatlık şoku yaşandı.

beINSports'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.

Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon Euro'ya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

  1. 05.06.2020
  2. Güncelleme: 06.06.2020 00:07
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