Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı
Son dakika Beşiktaş haberleri... Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık şoku yaşanıyor... Siyah beyazlı futbolcu Kevin N'Koudou, sakatlığı nedeniyle FTA Antalyaspor maçında forma giyemeyecek. İşte detaylar...
Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş'ta flaş bir sakatlık şoku yaşandı.
beINSports'un haberine göre; 25 yaşındaki oyuncu gelecek hafta oynanacak olan Antalyaspor maçında sakatlığı sebebiyle forma giyemeyecek.
Kartal'ın bu sezon başında bonservisini Tottenham'dan 4 milyon Euro'ya aldığı futbolcu 26 maçta 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi.
- 05.06.2020
- Güncelleme: 06.06.2020 00:07
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Son dakika: Beşiktaş'ta N'Koudou sakatlandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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