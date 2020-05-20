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20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Bize güven Sergen hocam!

Bize güven Sergen hocam!

’ın, ’de kiralık oynayan genç yıldızı c, “Sergen hoca bize güvenmeli, biz de kendisini örnek alıyoruz” dedi.

'ın Yukatel Denizlispor'da kiralık forma giyen futbolcusu Sedat Şahintürk, teknik direktör 'dan genç futbolculara güvenmesini istedi. Sedat, "Sergen hoca Beşiktaş'ın öz kaynağından yetişmiş, Beşiktaş'ın efsaneleşmiş bir ismi. Biz de onu örnek alıyoruz. Biz de öz kaynaktan yetişip Sergen hocamızın yolundan ilerleyip, Beşiktaşımıza faydalı işler yapmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. 24 yaşındaki oyuncu şöyle devam etti:

"Sergen hocanın Beşiktaş'a gelmesi genç oyuncular büyük bir şans. Kendisi gençlere önem veren bir isim. Sergen hoca bize güvenmeli. Kulüplerimizin maddi durumları ortada. Kulüplerimiz artık yerli oyunculara ve altyapıya yönelmiş durumda. Biz de çalışmalarımıza devam ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. Ben de fırsat verilmesi durumunda takımıma (Beşiktaş) faydalı olmak adına elimden gelenin en iyisini yapacağımın sözünü veriyorum."

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜĞÜ

Sedat, Beşiktaş'ın 'nin en büyük taraftar grubuna sahip olduğunu dile getirdi. Siyah- beyazlı taraftarların önünde top oynamanın büyük bir ayrıcalık olduğunu vurgulayan Sedat, "Beşiktaş taraftarı Türkiye'nin en iyisi. Onların önünde oynamak inanılmaz. Tüyleri diken diken ediyor. Hayali bile başka" diye konuştu.

  1. 20.5.2020
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