Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
19 Mayıs 2020, Salı
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer...

Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer...

Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer...

'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. 'daki Türk sancağı doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası Fevzi Ljajic tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği ancak beğenilmediği iddia edildi.

Beşiktaşlı Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. 'daki Türk sancağı doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası Fevzi Ljajic tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği bildirildi.

haberin devamı

2008'de henüz Partizan'ın genç takımında forma giyerken Ljajic'in, Adem'i 'a getirdiği ve F.Bahçe ile idmanlara çıkarmaya çalıştığı ama olumsuz cevap aldığı öğrenildi.

BUCALI BARIŞ'A TEKLİF

1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Buca altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ve bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.

  1. 19.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA