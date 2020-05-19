Fenerbahçe'den Ljajic kararı! Transfer...
Beşiktaşlı Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sırbistan'daki Türk sancağı Novi Pazar doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası Fevzi Ljajic tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği ancak beğenilmediği iddia edildi.
Beşiktaşlı Ljajic'le ilgili sürpriz bir gerçek ortaya çıktı. Sırbistan'daki Türk sancağı Novi Pazar doğumlu olan Ljajic'in bir dönem F.Bahçe'de forma giyen amcası Fevzi Ljajic tarafından sarı-lacivertli ekibe önerildiği bildirildi.
2008'de henüz Partizan'ın genç takımında forma giyerken Ljajic'in, Adem'i İstanbul'a getirdiği ve F.Bahçe ile idmanlara çıkarmaya çalıştığı ama olumsuz cevap aldığı öğrenildi.
BUCALI BARIŞ'A TEKLİF
1928 Bucaspor Başkanı Cihan Aktaş, Buca altyapısında yetişip şimdiden Süper Lig ekiplerinin gözdesi haline gelen 18 yaşındaki santrfor Barış Sungur için birçok teklif aldıklarını ve bunlardan birinin de Fenerbahçe olduğunu ifade etti.
- 19.5.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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