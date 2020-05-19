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19 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Fenerbahçe'de son zamanlarda gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi de Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi. Sarı-lacivertli yönetimden Hasan Ali'ye herhangi bir teklif ulaşmazken, Bundesliga'dan iki ekibin yıldız sol beke teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...

19 Mayıs 2020 Salı 10:46
Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü salgını sebebiyle liglere verilen arada çalışmalarını aralıksız sürdüren Hasan Ali Kaldırım'ın Fenerbahçe'deki geleceği netlik kazanmadı.

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Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Kulübün verdiği idman programının haricinde bireysel olarak da çalışmalar gerçekleştiren tecrübeli futbolcu, Süper Lig'deki kulüplerin haricinde yurt dışından da takip ediliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

2012 yılından bu yana sarı-lacivertli formayı terleten Hasan Ali Kaldırım, Almanya Bundesliga'nın üst düzey 2 takımından teklif almasına karşın Fenerbahçe Kulübü'nün kendisine yapacağı teklifi bekliyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Fenerbahçe'de hırsı ve disiplini ile de büyük beğeni toplayan Hasan Ali'nin menajerliğini kardeşi Cem Kaldırım yapıyor.

Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Hasan Ali'nin uzun yıllardır hizmet ettiği sarı-lacivertli kulüple yeni sözleşmeye imza atmak istediği ve ilk tercihinin bu olduğu bilinirken, iki taraf için de şartların uygun olması önemli detay.

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