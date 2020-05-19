Fenerbahçe'nin yıldızına Bundesliga'dan iki talip!

Fenerbahçe'de son zamanlarda gündemi meşgul eden konulardan bir tanesi de Hasan Ali Kaldırım'ın sezon sonunda bitecek olan sözleşmesi. Sarı-lacivertli yönetimden Hasan Ali'ye herhangi bir teklif ulaşmazken, Bundesliga'dan iki ekibin yıldız sol beke teklif yaptığı ortaya çıktı. İşte detaylar...