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19 Mayıs 2020, Salı
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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için eski futbolcusu Caner Erkin'i gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı.
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Fenerbahçe yönetimi, sol bek konusunda rotayı yeniden Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski oyuncusu Caner Erkin'e çevirdi.

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Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Daha önce yapılan değerlendirmede Gökhan Gönül'ün dönüşüne onay veren sarı-lacivertli kurmaylar, Caner konusunda çekimserdi.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Ancak henüz Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlayamayan yönetimde 31 yaşındaki sol bek için düşünceler olumluya döndü.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Gökhan'a 1 artı 1, Caner'e ise 2 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşme teklif etmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı!

İki oyuncu da 2016-17 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyiyor.

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