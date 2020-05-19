Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım'la yollarını ayırmaya hazırlanan sarı-lacivertliler, sol bek mevkisi için eski futbolcusu Caner Erkin'i gündemine almıştı. Fenerbahçe'nin Caner Erkin teklifi ortaya çıktı.
19 Mayıs 2020 Salı 06:45
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Fenerbahçe yönetimi, sol bek konusunda rotayı yeniden Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek eski oyuncusu Caner Erkin'e çevirdi.
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Daha önce yapılan değerlendirmede Gökhan Gönül'ün dönüşüne onay veren sarı-lacivertli kurmaylar, Caner konusunda çekimserdi.
Ancak henüz Hasan Ali Kaldırım ile anlaşma sağlayamayan yönetimde 31 yaşındaki sol bek için düşünceler olumluya döndü.
Sabah'ın haberine göre, Fenerbahçe Gökhan'a 1 artı 1, Caner'e ise 2 artı 1 yıllık opsiyonlu sözleşme teklif etmeyi planlıyor.
İki oyuncu da 2016-17 sezonundan bu yana Beşiktaş forması giyiyor.