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18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Vida ve sabır taşırdı

Vida ve Ljajic sabır taşırdı

'ta iki önemli isim Vida ile 'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı.

'ta iki önemli isim Vida ile 'in tavırları yönetimin keyfini kaçırdı. İki oyuncunun da ne indirime yanaşması, ne de takımdan ayrılmak istemesi sabır taşını çatlattı. İkinci Başkan Adnan Dalgakıran'ın, Başkan 'yi ikna ederek, tek taraflı indirim konusunda ilk operasyonun bu iki isme yapılmasında ısrar ettiği öğrenildi. Ancak hukuk kurulu eski dönem alacakları yüzünden böyle bir operasyonun yapılması halinde Beşiktaş'ın çok zarar göreceği yönünde uyarılarda bulunuyor.
  1. 18.5.2020
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