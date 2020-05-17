Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi
Beşiktaş'ta geçen cumartesi günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 2 isimden bir tanesi olan futbolcunun yapılan ilaç tedavisine olumlu cevap verdiği ve bir haftalık süreçte hastaneye gitmesini gerektirecek bir durumun ortaya çıkmadığı bildirildi.
"Hayalet taşıyıcı" kabul edilen bu oyuncunun son yapılan testinin negatif çıkmasına rağmen doktorların bir test daha istediği öğrenildi. Son yapılan testlerde pozitif çıkan diğer oyuncuya ise hemen ilaç tedavisinin başlandığı bazı semptomlar göstermesine rağmen ikinci futbolcunun da şu an için hastanede tedavi görmesine neden olacak bir durumunun oluşmadığı öğrenildi.
- 17.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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