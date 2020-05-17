Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
17 Mayıs 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi

'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi

Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi

'ta geçen cumartesi günü yapılan Covid-19 testi pozitif çıkan 2 isimden bir tanesi olan futbolcunun yapılan ilaç tedavisine olumlu cevap verdiği ve bir haftalık süreçte hastaneye gitmesini gerektirecek bir durumun ortaya çıkmadığı bildirildi.

"Hayalet taşıyıcı" kabul edilen bu oyuncunun son yapılan testinin negatif çıkmasına rağmen doktorların bir test daha istediği öğrenildi. Son yapılan testlerde pozitif çıkan diğer oyuncuya ise hemen ilaç tedavisinin başlandığı bazı semptomlar göstermesine rağmen ikinci futbolcunun da şu an için hastanede tedavi görmesine neden olacak bir durumunun oluşmadığı öğrenildi.

  1. 17.5.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Beşiktaş'ta ikinci oyuncu semptom gösterdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA