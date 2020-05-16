Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif - Son dakika Beşiktaş haberleri, fotoğrafları - Fotomaç
16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Galeri Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ve Beşiktaş'ta gündem corona virüsünn dışında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceği... Sarı-lacivertliler eski oyuncularına tekrar takıma katmanın planlarını yaparken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcular ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Kara Kartal'ın yıldız futbolcular için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:54
Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Beşiktaş Kulübü bir yandan corona virüsü vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor.

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Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi corona virüse yakalandı. Ki bunların arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.

Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" diye demeçler verdi.

Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDELER

Daha önce Fenerbahçe formasyı giyen futbolcular için sarı-lacivertliler yeniden devreye girmişti.

Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" talebine "Anlaşıldı" yanıtı vermişti.

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