HaberlerGaleriTransfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif
Transfer savaşı kızışıyor! İşte Gökhan ve Caner'e yapılacak teklif
Corona virüsü nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ve Beşiktaş'ta gündem corona virüsünn dışında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün geleceği... Sarı-lacivertliler eski oyuncularına tekrar takıma katmanın planlarını yaparken, siyah-beyazlılar tecrübeli futbolcular ile yeniden sözleşme imzalamak istiyor. Kara Kartal'ın yıldız futbolcular için yapacağı teklif de ortaya çıktı. İşte detaylar...
16 Mayıs 2020 Cumartesi 18:54
BU GALERİYİ PAYLAŞ
Beşiktaş Kulübü bir yandan corona virüsü vakalarıyla uğraşırken diğer yandan da gelecek sezonun planlamasını yapmaya çalışıyor.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Siyah beyazlılarda 3'ü futbolcu olmak üzere 10 kişi corona virüse yakalandı. Ki bunların arasında resmen açıklanan başkan Ahmet Nur Çebi ve bir de adı açıklanmayan bir yönetici bulunuyor.
Siyah beyazlı takımda en çok konuşulan konuların başında Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün devam edip etmeyeceği. İki oyuncunun da sezon sonu sözleşmesi sona eriyor. Oyuncuların menajerleri "Önce Beşiktaş ile görüşeceğiz" diye demeçler verdi.
FENERBAHÇE'NİN GÜNDEMİNDELER
Daha önce Fenerbahçe formasyı giyen futbolcular için sarı-lacivertliler yeniden devreye girmişti.
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, dün bir divan kurulu üyesinin "Gökhan Gönül futbolu Fenerbahçe'de bırakmalı" talebine "Anlaşıldı" yanıtı vermişti.