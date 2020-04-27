Çebi Nurullah'ı bizzat istedi

Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de Samsunsporlu Nurullah olduğu ortaya çıktı. Bunu doğrulayan ise bizzat Karadeniz ekibinin başkanı oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah'a Beşiktaş'tan telif geldiğini söyleyip "Evet Nurallah için bir teklif geldi. Ahmet Nur Çebi ile kısa bir telefon görüşmem de oldu. Kibarca geri çevirdim. Fenerbahçe'den de dolaylı olarak böyle bir talep geldi. Türkiye'nin yüz akı bir kaleci olacak. Milli Takımımız'da yıllarca görev alacağına inanıyoruz" dedi.