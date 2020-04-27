Çebi Nurullah'ı bizzat istedi
Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de Samsunsporlu Nurullah olduğu ortaya çıktı.
Karius'la yolları ayıracak olan Beşiktaş'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de Samsunsporlu Nurullah olduğu ortaya çıktı. Bunu doğrulayan ise bizzat Karadeniz ekibinin başkanı oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah'a Beşiktaş'tan telif geldiğini söyleyip "Evet Nurallah için bir teklif geldi. Ahmet Nur Çebi ile kısa bir telefon görüşmem de oldu. Kibarca geri çevirdim. Fenerbahçe'den de dolaylı olarak böyle bir talep geldi. Türkiye'nin yüz akı bir kaleci olacak. Milli Takımımız'da yıllarca görev alacağına inanıyoruz" dedi.
- 27.4.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Çebi Nurullah'ı bizzat istedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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