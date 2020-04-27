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27 Nisan 2020, Pazartesi
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Çebi Nurullah'ı bizzat istedi

Çebi Nurullah'ı bizzat istedi

Karius'la yolları ayıracak olan 'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de olduğu ortaya çıktı.

Karius'la yolları ayıracak olan 'ın alternatif kaleci adaylarından birinin de olduğu ortaya çıktı. Bunu doğrulayan ise bizzat ekibinin başkanı oldu. Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, kalecileri Nurullah'a Beşiktaş'tan telif geldiğini söyleyip "Evet Nurallah için bir teklif geldi. ile kısa bir telefon görüşmem de oldu. Kibarca geri çevirdim. 'den de dolaylı olarak böyle bir talep geldi. 'nin yüz akı bir kaleci olacak. 'da yıllarca görev alacağına inanıyoruz" dedi.

  1. 27.4.2020
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