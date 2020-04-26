Jimmy Cabot sürprizi!

Liglere ara verilse de Beşiktaş için transfer söylentilerinin arkası kesilmiyor. Sİyah-beyazlılarla ilgili son iddia ise Fransa'dan geldi. France Football, Fransa Ligue 2 ekiplerinden Lorient'te forma giyen ve kulübüyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitecek olan Jimmy Cabot için Beşiktaş'ın devreye girdiğini duyurdu. 26 yaşındaki kanat oyuncusunun 4 yıldır Lorient'te forma giydiği hatırlatılan haberde, Cabot'un artık yeni bir başlangıç yapmak istediğinin altı çizildi. Fakat Fransız oyuncunun peşinde başka kulüplerin de olduğu detayı verildi.

SADECE İMZA PARASINA GELECEK

BU kulüplerden birinin de Marsilya olduğu kaydedildi. Haberlerde Beşiktaş'ın Cabot için daha istekli olduğunun altı çizilirken, "Türk ekibi, elindeki kanat oyuncularından istediği verimi alamadığı için yeni arayışlara yöneldi ve Cabot da onlardan biri" yorumu yapıldı. Öte yandan oyuncunun sezon sonu sözleşmesinin bitecek olması transferi Beşiktaş için daha cazip kılıyor. Siyah- beyazlılar olası bir anlaşma halinde bonservis ödemeden sadece imza parasına Cabot'a formayı giydirecek.

LIGUE 2'NiN EN iYiSi

Beşiktaş'ın Cabot ile ilgilendiği haberi Fransızlar tarafından böyle verildi. Öte yandan Cabot, 87 başarılı driplingle Ligue 2'nin topla en iyi mesafe kat eden ismi olarak dikkat çekti.

VALBUENA'NIN DAHA GENÇ HALi

Cabot, hızı ve oyun stiliyle bir dönem Fenerbahçe forması giyen Valbuena'yı anımsatıyor. Hem kanat hem forvet arkası olarak görev yapabilen Fransız futbolcunun bu benzetilmesinde vatandaşı gibi kısa boylu olması da etkili. 1.64 boyundaki 26 yaşındaki futbolcu için "Valbuena'nın genç hali" yorumu yapılıyor. Bu arada Jimmy Cabot'un ortalama piyasa değeri 800 bin euro civarında.