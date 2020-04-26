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26 Nisan 2020, Pazar
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'tan forvet kararı! Gelecek sezon...

Beşiktaş'tan forvet kararı! Gelecek sezon...

corona virüsü salgını sonrası daha da artan maddi sıkıntılar nedeniyle forvette gelecek sezon aynı isimlerle yola devam edecek. , Güven Yalçın ve Umut Nayir'in yanına bir de Cyle Larin eklenecek.

yönetimi covid-19 salgınının yarattığı ekonomik çöküş sonrası önlemler almaya devam ediyor. Gelirlerinin neredeyse 3'te 2 lik bir kısmını kaybetmesi beklenen siyah-beyazlı kulüpte, yeni sezonda gençlere büyük fırsat doğacak. bütçe ayıramayan yönetim, 'ın ücretinde indirime gidecek olmasından dolayı tecrübeli futbolcuyu takımda tutacak.

LARIN GERİ DÖNECEK

Ayrıca sözleşmesi devam eden ve geçtiğimiz sezon 'da forma giyen Larin takıma tekrar kazandırılacak. Önümüzdeki sezonun forvet hattını Burak, Larin, Güven, Umut 4 lüsü ile kuracak yönetimin bu oyunculara gelecek olası teklifleri de değerlendirip kaynak yaratmayı planladığı bildirildi. Kendini gösteren alt yapı oyuncuları da direkt A takıma yükselecek.

  1. 26.4.2020
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