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22 Nisan 2020, Çarşamba
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'ta Arlauskis sürprizi

Beşiktaş'ta Arlauskis sürprizi

’ın gündeminde olduğu iddia edilen Cluj’un kalecisi ’den birçok teklif aldım ama şu anda kulüp adı veremem” diye konuştu.

Siyah-Beyazlıların transfer gündeminde olduğu iddia edilen Cluj'un Litvanyalı kalecisi , 'la ilgili konuştu.

Rumen basınına konuşan Arlauskis kendisine teklifler olduğunu doğruladı ancak Beşiktaş ile direkt temas kurmadığını söyledi. 32 yaşındaki Litvanyalı eldiven açıklamasında, "Teklifler var, yalan söyleyemem. Beşiktaş benimle direkt olarak temas kurmadı. Sözleşmem sezon sonunda bitiyor ve gelecekte ne olacağına kulübüm karar verecek" ifadelerini kullandı. Sözleşmenin biteceği 'a kadar kendisine teklif yapılmazsa ayrılacağını söyleyen Arlauskis, "Corona virüsü yüzünden kulüpler çeşitli tasarruflar yapıyor. Kurtulmak istedikleri futbolculardan da bu yolla ayrılabiliyorlar. Bana 30 Haziran'a kadar teklif gelmezse ben de ayrılacağım" dişe konuştu. Aldığı tekliflerin çoğunun 'den olduğunu söyleyen Arlauskis, "Beşiktaş diye teyit edemiyorum. Duyduğum bir şey var ama söyleyemiyorum" yorumunu yaptı.

1.91 boyunda olan 32 yaşındaki kaleci Arlauskis, ülkesinde başladığı profesyonel futbol kariyerinde Dziugas, Siauliai, Unirea Urziceni, , Watford, Espanyol ve Cluj'da forma giydi.

CLAUDİO BRAVO BEŞİKTAŞ'A GİDEBİLİR

Şili'den 24 Horas (24 Saat) haber kanalı, milli takım kaptanı Claudio Bravo'nun kariyerini Beşiktaş'ta tamamlayacağını duyurdu. Son dönemde Garry Medel ve Enzo Roco'nun formasını giydiği Beşiktaş'ın, Loris Karius'un yerine daha güvenilir bir kaleci aradığı için yaşına bakmaksızın M. City'de forma giyen 37 yaşındaki Bravo'ya eldivenleri teslim edeceğini iddia etti. Bravo'nun kariyerinin sonunda Şili'ye dönmeyi düşündüğü ama son dönemde yaşanan sağlık nedenleri yüzünden Avrupa'da kalmaya karar verdiği belirtildi.

  1. 22.4.2020
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