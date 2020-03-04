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04 Mart 2020, Çarşamba
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finalde: 32-26

Beşiktaş Mogaz finalde: 32-26

Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde , Güneysuspor’u 32-26 yenerek finale yükseldi.

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı. Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran siyah-beyazlı hentbolcular, 15 Mayıs'ta 'da oynanacak final maçında SELKA Hentbol- 1955 Belediyespor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.

  1. 4.3.2020
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