Beşiktaş Mogaz finalde: 32-26
Hentbolda Erkekler Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesinde Beşiktaş Mogaz, Güneysuspor’u 32-26 yenerek finale yükseldi.
Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı. Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran siyah-beyazlı hentbolcular, 15 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçında SELKA Eskişehir Hentbol- 1955 Batman Belediyespor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
- 4.3.2020
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