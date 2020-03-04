Beşiktaş Mogaz finalde: 32-26

Süleyman Seba Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısını 17-15 geride tamamlayan siyah-beyazlı ekip, karşılaşmayı 32-26 kazandı. Rakibine ilk maçta da 34-23 üstünlük kuran siyah-beyazlı hentbolcular, 15 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak final maçında SELKA Eskişehir Hentbol- 1955 Batman Belediyespor eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.