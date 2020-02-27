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27 Şubat 2020, Perşembe
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Haberler Beşiktaş Menajeri duyurdu! Galatasaray'ın gözdesini Beşiktaş kapıyor

Menajeri duyurdu! 'ın gözdesini kapıyor

Menajeri duyurdu! Galatasaray'ın gözdesini Beşiktaş kapıyor

'ın 'la gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamasının ardından siyah-beyazlılarda kaleci arayışları hız kazanmıştı. Uzun süre 'ın gündeminde olan ancak transferi gerçekleşmeyen Boşnak kaleci , Beşiktaş'ın radarına girdi. Başarılı file bekçisinin menajeri, oyuncunun transferiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Bu sezon 'de istediği grafiği çizemeyen 'ta önümüzdeki sezonun çalışmaları başladı. Kado mühendisliği kapsamında çeşitli adımlar atmaya hazırlanan siyah-beyazlılarda ilk olarak ile yollar ayrılacak.

Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamasında, Alman file bekçisinin maliyetinin yüksek olduğunu ve gelecek sezon takımda yer almayacağını açıklamıştı.

Buna göre kaleci transferi konusunda arayışlarını sürdüren Beşiktaş, 'ın da uzun süre transfer gündemini meşgul eden Boşnak kaleci 'le ilgileniyor. BB. Erzurumspor'un başarılı file bekçisi Sehic'in menajeri , Radyospor'a konuştu.

Fatih İlek'in açıklamaları şu şekilde;

''HANDANOVIC'İN YERİNE OYNUYOR''
İbrahim gerçekten çok iyi bir kaleci. Çok istikrarlı bir oyuncu. 'de yaptıkları ortada. 'in yerine oynuyor. Bu transfer döneminin öncesinde Trabzonspor ve Galatasaray başta olmak üzere birçok kulüp Sehic'i istedi. Tekliflere rağmen biz burada etik davrandık. Gelen bütün teklifleri Erzurumspor'a yönlendirdik.

''HERKES BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTER''

"Beşiktaş bizi sürekli arıyor. Sehic biliyorsunuz Erzurumspor'un kaptanı. Erzurum'u çok seviyor ancak teknik olarak sözleşmesinin son yılında ve herkes onun peşinde. Beşiktaş'ta Karius güven veren bir isim değil. Fabri'nin verdiği güveni veremiyor. Bunu bir futbol izleyicisi olarak söylüyorum. Sehic sezon başında 1-2 milyon euronun üzerinde teklifler aldı ancak Erzurumspor bu teklifleri reddetti

''HERKES BEŞİKTAŞ'A GİTMEK İSTER''
Şu anda Erzurumspor'la şampiyonluk mücadelesi veriyor ancak Sehic'in hayalleti var. Almanya ve İtalya'dan da teklifler aldık. Erzurumspor iyi bir teklif yaparsa oyuncu kalabilir ancak herkes Beşiktaş'a gitmek ister."

''MUSLERA'YA CİDDİ TEKLİFLER VARDI!''

"Bu doğal bir süreç. Galatasaray'ın Sehic'le ilgilendiği sırada Muslera'ya ciddi teklifler vardı. ve Arabistan'dan ciddi talipleri vardı ancak o transfer gerçekleşmedi. Bir dönem 'le de adı anılıyordu. Muslera takımda kalınca Galatasaray da transfer için ısrarcı olmadı.

Trabzonspor geçtiğimiz devre arasında Sehic'İ çok istedi ancak transfer yasağı sebebiyle bu transfer gerçekleşmedi. Böyle bir yasak olmasaydı iki kulüp anlaşıyordu ancak yasak kalkmayınca Sehic takımda kaldı. Sehic'in takımda kalırkenki en büyük korkusu milli takımdı. Oradaki yerini kaybetmek istemiyor çünkü çok milliyetçi bir insan. Orada Handanovic'in yerine oynuyor ve 1. kaleci pozisyonunda." ifadelerini kullandı.

  1. 27.02.2020
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