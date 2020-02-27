Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı
Medipol Başakşehir'de forma giyen 31 yaşındaki milli file bekçisi Volkan Babacan'ın sezon sonundan itibaren Beşiktaş ile anlaştığı iddia edilmişti. Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut'tan konuyla alakalı açıklama geldi...
Beşiktaş'ta sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius'un yerine gelecek kaleci için çalışmalar şimdiden başlatılırken, sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.
Medipol Başakşehir'de formayı Mert Günok'a kaptıran ve yedek kulübesine hapsolan Volkan Babacan'ın sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giyeceği iddia edilmişti.
Milli kalecinin menajeri Ahmet Bulut'tan konuyla alakalı açıklama geldi. NTV'ye konuşan Bulut, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.
Bu konuda öncelikle kulüplerin anlaşmasının gerektiğini belirten ünlü menajer, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor ve sezon sonu için Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil. Öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler anlaşsaydı bize de bilgi verilirdi" diye konuştu.
- 27.02.2020
- Güncelleme: 27.02.2020 17:47
- Galatasaray'da yıldız oyuncunun bonservisi alınıyor!
- Galatasaray'dan Mario Lemina açıklaması! İşte son durumu
- Fenerbahçe yönetimi rotayı belirledi! İşte Ersun Yanal'ın yerine düşünülen isimler
- Fatih Terim seriyi sürdürmek istiyor! İşte Galatasaray'ın Gençlerbirliği maçı 11'i
- Fenerbahçe Başkanı Ali Koç sözlerini işte böyle yuttu! Emre Belözoğlu...
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
-
İşte Galatatasaray derbisi sonrası Fenerbahçe soyunma odasında konuşulanlar!
Toplam 3
Yorum
hüsamettin Kurdu sürüye çoban yaparsan !..
Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.