Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
27 Şubat 2020, Perşembe
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'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

'de forma giyen 31 yaşındaki milli file bekçisi 'ın sezon sonundan itibaren ile anlaştığı iddia edilmişti. Babacan'ın menajeri 'tan konuyla alakalı açıklama geldi...

'ta sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius'un yerine gelecek kaleci için çalışmalar şimdiden başlatılırken, sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

'de formayı Mert Günok'a kaptıran ve yedek kulübesine hapsolan 'ın sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giyeceği iddia edilmişti.

Milli kalecinin menajeri 'tan konuyla alakalı açıklama geldi. NTV'ye konuşan Bulut, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu konuda öncelikle kulüplerin anlaşmasının gerektiğini belirten ünlü menajer, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor ve sezon sonu için Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil. Öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler anlaşsaydı bize de bilgi verilirdi" diye konuştu.

  1. 27.02.2020
  2. Güncelleme: 27.02.2020 17:47
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