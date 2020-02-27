Volkan Babacan Beşiktaş'a gidecek mi? Menajeri açıkladı

Beşiktaş'ta sezon sonu kiralık sözleşmesi sona erecek olan Loris Karius'un yerine gelecek kaleci için çalışmalar şimdiden başlatılırken, sürpriz bir iddia ortaya atılmıştı.

Medipol Başakşehir'de formayı Mert Günok'a kaptıran ve yedek kulübesine hapsolan Volkan Babacan'ın sezon sonundan itibaren Beşiktaş'ta forma giyeceği iddia edilmişti.

Milli kalecinin menajeri Ahmet Bulut'tan konuyla alakalı açıklama geldi. NTV'ye konuşan Bulut, böyle bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Bu konuda öncelikle kulüplerin anlaşmasının gerektiğini belirten ünlü menajer, "Beşiktaş'la görüşmemiz olmadı. Volkan'ın takımıyla kontratı devam ediyor ve sezon sonu için Beşiktaş'la anlaştığımız doğru değil. Öncelikle kulüplerin anlaşması gerekiyor. Kulüpler anlaşsaydı bize de bilgi verilirdi" diye konuştu.