Devletin yanındayız
Burak maç sonrası "Maçla alakalı bir şey konuşmak istemiyorum. Bugün çok çok üzüntülüyüz. Devletimiz ne isterse onlarlayız. Maddi, manevi ne isterlerse yaparız. Unutmasınlar ki ülkemiz bu kalleşlikler karşısında tek yürek olur" dedi.
NE DE OLSA KRAL
Beşiktaş'ın yıldız forveti Burak Yılmaz, dün gece Kartal'ı zafere taşıyan isimdi. İlk olarak 70. dakikada sahneye çıkan 34 yaşındaki oyuncu beraberlik sayısını kaydetti. Ardından 87'de kazanılan penaltıyı gole çevirip Beşiktaş'a 3 puanı kazandırdı. Sahada kaldığı süre boyunca basmadık alan bırakmayan, çok çalışan usta krampon, mücadelesiyle tam not aldı. 2 golle maçın yıldızı olan Burak Yılmaz böylece bu sezonki gol sayısını ligde 10, toplamda ise 11'e yükseltti. Kral'ın 3 de asisti bulunuyor.
SEVİNMEDİ
Beşiktaşlı futbolcular gollerden sonra sevinç gösterisi yapmadılar. Burak 2. golün ardından kaptanlık pazıbandındaki Türk bayrağını öperek sevindi.
- 29.2.2020
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