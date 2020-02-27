Sergen Yalçın'dan Kevin Prince Boateng hamlesi!

Beşiktaş, transferde gaza bastı! Siyah beyazlılar, ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna dahil ettiği 32 yaşındaki Gana'lı yıldız Kevin Prince Boateng'in tapusunu almaya karar verdi.

Gana medyasında yer alan habere göre, Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, yıldız futbolcunun futboluna hayran kaldı. Liderlik özelliği ve taraftarlarla olan uyumunu başarılı bulan tecrübeli teknik direktör, siyah beyazlı yönetime verdiği raporda 'Kevin Prince Boateng'in bonservisinin alınmasını' talep etti.

SÖZLEŞME 2 YILLIK OLACAK

Haberin detaylarında aktarılan bilgilere göre Beşiktaş, Baoteng'in bonservisinin bulunduğu Fiorentina kulübüne 2019-20 sezonunun sona ermesiyle beraber 2 yıllık sözleşme teklifi yapacak.

BEŞİKTAŞ TARAFTARINA AŞIK OLDU!

Siyah beyazlı yıldız, Beşiktaş'taki ilk maçına Süper Lig'in 21. haftasında oynanılan Beşiktaş - Gaziantep FK mücadelesinde çıkmıştı. Gana'lı yıldız, karşılaşmanın 70. dakikasında rakip fileleri havalandırarak ilk maçında golle buluşurken, maç sonu yaptığı açıklamada, "Bir çok ülkede bulundum, birçok takımda oynadım. Gerçekten unutulmaz bir an oldu benim için. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu tip bir anı benim için bu kadar özel bir ana getirdiler" demişti.