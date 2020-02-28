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28 Şubat 2020, Cuma
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Scout ekibi eli boş döndü

Scout ekibi eli boş döndü

Yeni bir Oğuzhan, Tolgay ve Olcay bulmak için gurbet yoluna düşen 'ın scoutları hayal kırıklığına uğradı. , , , , ve 'te forma giyen oyuncuların hiçbirisinin Beşiktaş forması giyecek kapasitede olmadıkları raporu verildi.

Yeni bir Oğuzhan, Tolgay ve Olcay bulmak için gurbet yoluna düşen 'ın scoutları hayal kırıklığına uğradı. , , , , ve 'te forma giyen oyuncuların hiçbirisinin Beşiktaş forması giyecek kapasitede olmadıkları raporu verildi.

  1. 28.2.2020
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