Scout ekibi eli boş döndü

Yeni bir Oğuzhan, Tolgay ve Olcay bulmak için gurbet yoluna düşen Beşiktaş'ın scoutları hayal kırıklığına uğradı. Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, Belçika ve İsveç'te forma giyen Türk asıllı oyuncuların hiçbirisinin Beşiktaş forması giyecek kapasitede olmadıkları raporu verildi.