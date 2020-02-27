Beşiktaş kafilesi Alanya'da

Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.

İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

ÇEBİ'DEN DERNEK ZİYARETİ

Bu arada Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ise buradan ayrılarak Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde üyelerle buluştu. Çiçekle karşılanan Çebi ile Daltaban, Dernek Başkanı Sadık Dizdaroğlu ve üyelerle sohbet etti. Ziyaretin sohbet kısmı ise basına kapalı şekilde devam etti.