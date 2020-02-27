Beşiktaş kafilesi Alanya'da
Beşiktaş, Süper Lig'in 24. haftasında oynayacağı Aytemiz Alanyaspor maçı için akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.
Süper Lig'in 24. haftasında yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak Beşiktaş, Alanya'ya geldi.
İstanbul'dan özel uçakla Gazipaşa Havalimanı'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.
Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.
ÇEBİ'DEN DERNEK ZİYARETİ
Bu arada Kulüp Başkanı Ahmet Nur Çebi ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ise buradan ayrılarak Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde üyelerle buluştu. Çiçekle karşılanan Çebi ile Daltaban, Dernek Başkanı Sadık Dizdaroğlu ve üyelerle sohbet etti. Ziyaretin sohbet kısmı ise basına kapalı şekilde devam etti.
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aaaa ersun yenal fenerbahcede son görevi olan kupadanda eletip ayrılmak
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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