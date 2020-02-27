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27 Şubat 2020, Perşembe
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kafilesi Alanya'da

Beşiktaş kafilesi Alanya'da

, 'in 24. haftasında oynayacağı maçı için akşam saatlerinde Alanya'ya geldi. 'dan 'na gelen siyah-beyazlı kafileyi bir grup taraftar karşıladı.

'in 24. haftasında yarın ile karşılaşacak , Alanya'ya geldi.

'dan 'na gelen Beşiktaş kafilesini bir grup taraftar karşıladı. Taraftarlar, futbolcularla fotoğraf çektirdi.

Siyah-beyazlılar, taraftarların tezahüratları arasında havalimanından ayrılarak, kalacakları otele geçti.

ÇEBİ'DEN DERNEK ZİYARETİ

Bu arada Kulüp Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Hakan Daltaban ise buradan ayrılarak Alanya Beşiktaşlılar Derneği'nde üyelerle buluştu. Çiçekle karşılanan Çebi ile Daltaban, Dernek Başkanı Sadık Dizdaroğlu ve üyelerle sohbet etti. Ziyaretin sohbet kısmı ise basına kapalı şekilde devam etti.


  1. 27.02.2020
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