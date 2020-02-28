Esports’a sponsor

Beşiktaş Esports Takımı ile e-ticaret alanında hizmet veren incehesap.com arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. League of Legends, Zula, PUBG ve FIFA branşlarında mücadele eden Esports takımının resmi sponsoru olan incehesap. com, sporcuların yüksek seviyede mücadele edebilmesi için takımlara destek verecek.