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28 Şubat 2020, Cuma
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Esports’a sponsor

Esports’a sponsor

Beşiktaş Esports Takımı ile e-ticaret alanında hizmet veren incehesap.com arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. League of Legends, Zula, ve FIFA branşlarında mücadele eden resmi sponsoru olan incehesap. com, sporcuların yüksek seviyede mücadele edebilmesi için takımlara destek verecek.

Beşiktaş Esports Takımı ile e-ticaret alanında hizmet veren incehesap.com arasında sponsorluk sözleşmesi imzalandı. League of Legends, Zula, ve FIFA branşlarında mücadele eden resmi sponsoru olan incehesap. com, sporcuların yüksek seviyede mücadele edebilmesi için takımlara destek verecek.

  1. 28.2.2020
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