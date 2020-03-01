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01 Mart 2020, Pazar
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Sergen Yalçın farkı!

'ta 'ın oynattığı futbol istatistiklere de olumlu yönde yansıdı. 1.52’lik gol ortalamasını 1.80’e yükselten başarılı teknik adam 1.57’lik maç başı puan ortalamasını da 2’ye çıkarmayı başardı.

'u deplasmanda 2-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, yeni teknik direktörü 'la performansını yükseltmeye başladı. Siyah-beyazlı takım, Yalçın yönetiminde hücumda daha iyi bir görüntü ortaya koydu. Ligin 19 haftalık bölümünde 29 gol kaydeden , maç başına 1,52 skor ortalaması yakaladı. Siyah-beyazlı ekip, Yalçın yönetiminde ise çıktığı 5 maçta 9 golle ortalamasını 1,8 olarak gerçekleştirdi.

ORTALAMASINI ARTIRDI
Siyah-beyazlı takım, Yalçın liderliğinde puan ortalamasını yükseltti. İlk 19 maçında 30 puan elde eden Beşiktaş, 1,57 ortalama tutturdu. Yalçın yönetimindeki 5 müsabakada 10 puan toplayan siyah-beyazlı takım, bu dönemde ortalamasını 2'ye çıkardı. Beşiktaş, Yalçın yönetiminde galibiyet yüzdesinde daha başarılı oldu. Sezonun 19 maçlık bölümünde 9 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, yüzde 47,3 oran yakaladı. Beşiktaş, Yalçın'ın teknik direktörlüğünde 5 maçta 3 galibiyetle yüzde 60'lık kazanma oranı elde etti.

SAVUNMA OTURUYOR
Beşiktaş, Sergen Yalçın döneminde savunmasını oturtmaya başladı. 'deki 19 karşılaşmasında kalesinde 26 gol gören siyahbeyazlılar, maç başına 1,36 gol yeme ortalaması yakaladı. Sergen Yalçın'ın teknik direktörlüğünde çıktığı son 5 maçta 5 gol yiyen Beşiktaş'ın, yeni dönemdeki ortalaması 1'e düştü.

PUANINI İKİYE KATLADI
Sezonun ilk yarısında Abdullah Avcı Yönetimindeki Beşiktaş, Gaziantep FK, , ve Aytemiz Alanyaspor maçlarında 5 puan toplayabilmişti.Sezonun ikinci yarısında ise Sergen Yalçın yönetiminde bu rakipleriyle yaptığı karşılaşmalardan 10 puan çıkarmayı başardı.

GENÇLER İÇİN ZAMAN LAZIM
Genç oyunculara fazla şans vermediği için bazı kesimlerin eleştirisini alan Sergen Yalçın, "Her şeyin bir zamanı var" dedi. 47 yaşındaki teknik adam, "Gençleri bu ortamda sahaya atarsam, yazık ederim. Genç oyuncuların en doğru zamanda, en doğru yerde benden iyi kimse kullanamaz, zamanı var" ifadelerini kullandı.

  1. 1.3.2020
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