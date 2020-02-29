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29 Şubat 2020, Cumartesi
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'ın golcü transferini duyurdular! 'Temmuz'da formayı giyiyor'

Beşiktaş'ın golcü transferini duyurdular! 'Temmuz'da formayı giyiyor'

'ta sürpriz gelişme... Ara döneminde kadrosuna Kevin Prince Boateng'i dahil eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Gana basını, siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil edeceği golcüyü açıklarken, 'Gana'lı forvet yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak' başlığı ile okuyucularına sürpriz gelişmeyi aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

Ara döneminde kadrosuna Kevin Prince Boateng'i dahil eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Ghanaweb'in okuyucularına aktardığı haberde, siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda Edwin Gyasi'yi kadrosuna dahil edeceği aktarıldı.

Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde, 'ın, yaz transfer sezonunda takımı Cska Sofya ile sözleşmesi sona erecek golcü futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna dahil edeceği belirtildi.

BEŞİKTAŞ ÖZEL İZLEDİ

Öte yandan siyah beyazlıların Gyasi'yi sezon boyunca izlediği ve geçtiğimiz hafta Cska Sofya'nın ile oynadığı müsabakayı canlı takip ettiği, özel not tutulduğu yazıldı.

Öte yandan Yunanistan'ın Panathinaikos takımının Gyasi'yi ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunduğu ancak mali anlaşma uzlaşamaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamadığı aktarıldı.

BEDELSİZ GELİYOR

Sezon sonunda takımı Cska Sofya ile sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki golcünün Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olacağı ve Beşiktaş'ta ki performansıyla 2021'de oynanacak Afrika Uluslar Kupası'nda yer almak istediği kaydedildi.

EDWIN GYASI KİMDİR?


Ganalı futbolcu 1 Temmuz 1991 doğumlu. Asıl mevkisi sağ kanat olan 27 yaşındaki futbolcu ayrıca sol kanat ve santrafor olarak da forma giyebiliyor. Az Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.

Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.

2006 yılından bu yana değişik takımlarda forma giymesine rağmen bugüne kadar için hiç bir kulüp bonservis bedeli ödemedi.

  1. 29.02.2020
  2. Güncelleme: 29.02.2020 12:50
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