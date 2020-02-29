Beşiktaş'ın golcü transferini duyurdular! 'Temmuz'da formayı giyiyor'
Beşiktaş'ta sürpriz gelişme... Ara transfer döneminde kadrosuna Kevin Prince Boateng'i dahil eden Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Gana basını, siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda kadrosuna dahil edeceği golcüyü açıklarken, 'Gana'lı forvet Edwin Gyasi yaz aylarında Beşiktaş'a katılacak' başlığı ile okuyucularına sürpriz gelişmeyi aktardı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Ara transfer döneminde kadrosuna Kevin Prince Boateng'i dahil eden Beşiktaş'ta sürpriz bir gelişme yaşandı. Ghanaweb'in okuyucularına aktardığı haberde, siyah beyazlıların yaz transfer sezonunda Edwin Gyasi'yi kadrosuna dahil edeceği aktarıldı.
Haberin detaylarında aktarılan bilgilerde, Beşiktaş'ın, yaz transfer sezonunda takımı Cska Sofya ile sözleşmesi sona erecek golcü futbolcuyu bedelsiz olarak kadrosuna dahil edeceği belirtildi.
BEŞİKTAŞ ÖZEL İZLEDİ
Öte yandan siyah beyazlıların Gyasi'yi sezon boyunca izlediği ve geçtiğimiz hafta Cska Sofya'nın Levski Sofya ile oynadığı müsabakayı canlı takip ettiği, özel not tutulduğu yazıldı.
Öte yandan Yunanistan'ın Panathinaikos takımının Gyasi'yi ara transfer döneminde kadrosuna dahil etmek için girişimlerde bulunduğu ancak mali anlaşma uzlaşamaması nedeniyle oyuncuyu kadrosuna katamadığı aktarıldı.
BEDELSİZ GELİYOR
Sezon sonunda takımı Cska Sofya ile sözleşmesi sona erecek 28 yaşındaki golcünün Beşiktaş'a bedelsiz olarak transfer olacağı ve Beşiktaş'ta ki performansıyla 2021'de oynanacak Afrika Uluslar Kupası'nda yer almak istediği kaydedildi.
EDWIN GYASI KİMDİR?
Ganalı futbolcu 1 Temmuz 1991 doğumlu. Asıl mevkisi sağ kanat olan 27 yaşındaki futbolcu ayrıca sol kanat ve santrafor olarak da forma giyebiliyor. Az Alkmaar alt yapısında futbola başlayan Gyasi sırasıyla Telstar, De Graafschap, Twente, Heracles, Roda, Aalesund ve CSKA Sofia formaları giydi.
Kulübü ile 2020 yılı haziran ayırana kadar sözleşmesi bulunan Gana'lı oyuncunun güncel piyasa değeri ise 1.5 milyon Euro.
2006 yılından bu yana değişik takımlarda forma giymesine rağmen bugüne kadar Edwin Gyasi için hiç bir kulüp bonservis bedeli ödemedi.
- 29.02.2020
- Güncelleme: 29.02.2020 12:50
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MECBURSUN ŞAMPİYON OLMAYA İMPARATOR BU DURUMA GELDİKTEN SONRA ŞİMDİ İŞİN DAHA ÇOK ZOR İMPARATOR. SENİ ŞAMPİYONLUKTAN BAŞKA BİR ŞEY TATMİN ETMEZ.
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