Beşiktaş'ın golcü transferinde para o isimden gelecek!

Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bir yandan golcü ararken, diğer yandan takımda beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'daki müthiş bir performansı dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak.

Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi. Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.