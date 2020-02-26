Beşiktaş'ın golcü transferinde para Cyle Larin'den isimden gelecek! - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
26 Şubat 2020, Çarşamba
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'ın golcü transferinde para o isimden gelecek!

Beşiktaş'ın golcü transferinde para o isimden gelecek!

'ta forvet oyuncularının son vuruşlarda etkisiz kalmasından yakınan teknik direktör 'ın yönetimden golcü edilmesini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlılar forvet transferine kaynak yaratmak için Cyle Larin'den gelecek parayı bekliyor.

'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bir yandan golcü ararken, diğer yandan takımda beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in 'daki müthiş bir performansı dikkat çekiyor.

Sabah'ta yer alan habere göre 31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak.

Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi. Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.

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  1. 26.02.2020
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