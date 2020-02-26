Beşiktaş'ın golcü transferinde para o isimden gelecek!
Beşiktaş'ta forvet oyuncularının son vuruşlarda etkisiz kalmasından yakınan teknik direktör Sergen Yalçın'ın yönetimden golcü transfer edilmesini istediği ifade edildi. Siyah-beyazlılar forvet transferine kaynak yaratmak için Cyle Larin'den gelecek parayı bekliyor.
Beşiktaş'ta takviye yapılacak mevkilerin başında forvet geliyor. Bu konudaki çalışmalarını sürdüren yönetimin bir isimle anlaşmak üzere olduğu ileri sürüldü. Siyah-beyazlılar bir yandan golcü ararken, diğer yandan takımda beğenilmeyerek Zulte Waregem'e kiralanan Cyle Larin'in Belçika'daki müthiş bir performansı dikkat çekiyor.
Sabah'ta yer alan habere göre 31 maçta 9 gol ve 11 asistle oynayan 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine 2.5 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu koyduran siyah-beyazlılar, buradan gelecek parayı transfere harcayacak.
Larin'den son derece memnun olan Zulte'nin elindeki fırsatı kaçırmak istemediği ve opsiyonu kullanmayı planladığı öğrenildi. Genç golcünün Beşiktaş'la 2022 yılının Haziran ayına kadar mukavelesi bulunuyor.
- 26.02.2020
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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