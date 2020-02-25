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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Larin'e İngiltere'den dev teklif

'ın sezon başında gönderdiği 'e İngiltere'den dev teklif

Beşiktaş'ın sezon başında gönderdiği Larin'e İngiltere'den dev teklif

'ın sezon başında ekibi Zulye Waregem'e kiraladığı Kanadalı futbolcu , gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yıldız futbolcu için ekibi devreye girdi. Yıldız futbolcu için 5 milyon Sterlin'in gözden çıkarıldığı iddia edildi.

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle 'i 'tan kiralamıştı. ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor.

İNGİLİZLER, 5 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARTTI

Son olarak yeni sezonda 'i hedefleyen , Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Yıldız futbolcu bu sezon Belçika Ligi'nde toplam 27 maçta forma şansı buldu. Kanadalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol 10 asistlik performansı ile dikkat çekti.

  1. 25.02.2020
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