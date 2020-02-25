Beşiktaş'ın sezon başında gönderdiği Larin'e İngiltere'den dev teklif

Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı. Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor.

İNGİLİZLER, 5 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARTTI

Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.

PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR

Yıldız futbolcu bu sezon Belçika Ligi'nde toplam 27 maçta forma şansı buldu. Kanadalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol 10 asistlik performansı ile dikkat çekti.