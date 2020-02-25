Beşiktaş'ın sezon başında Belçika ekibi Zulye Waregem'e kiraladığı Kanadalı futbolcu Larin, gösterdiği performansla adından sıkça söz ettirmeye başladı. Siyah-beyazlıların 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonu ile kiralanan yıldız futbolcu için İngiltere Championship ekibi Leeds United devreye girdi. Yıldız futbolcu için 5 milyon Sterlin'in gözden çıkarıldığı iddia edildi.
Zulte Waregem sezon başında 2.5 milyon euro satın alma opsiyonuyla Cyle Larin'i Beşiktaş'tan kiralamıştı. Belçika ekibinde gösterdiği müthiş performansla adından söz ettiren Larin'e her geçen gün yeni bir takım talip oluyor.
İNGİLİZLER, 5 MİLYON STERLİNİ GÖZDEN ÇIKARTTI
Son olarak yeni sezonda Premier Lig'i hedefleyen Leeds United, Kanadalı golcünün peşine düştü. İngiliz ekibi Larin için 5 milyon sterlini gözden çıkarttı. Beşiktaş kasasına koyacağı 2.5 milyon euro ile yaz transfer döneminde yapılacak yeni transferlere kaynak yaratacak.
PERFORMANSIYLA BÜYÜLÜYOR
Yıldız futbolcu bu sezon Belçika Ligi'nde toplam 27 maçta forma şansı buldu. Kanadalı golcü bu karşılaşmalarda 7 gol 10 asistlik performansı ile dikkat çekti.
- 25.02.2020
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'ın sezon başında gönderdiği Larin'e İngiltere'den dev teklif haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.