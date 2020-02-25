Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Göztepe - Beşiktaş maçı... - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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'ndan flaş karar! - maçı...

Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Göztepe - Beşiktaş maçı...

Türkiye Federasyonu , 'in 19. haftasında oynanan - karşılaşması için yapılan itirazının değerlendirileceği oturumun tarihini değiştirdi.

'in 19. haftasında 'nin 'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası siyah-beyazlı kulüp, yapıldığına dair maç tekrarı için 'ye başvurmuş ve yapılan incelemeler sonucunda talep reddedilmişti.

TFF'nin yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazı reddetmesi üzerine , "TFF , 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti. İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" açıklamasıyla konuyu 'na taşıdığını açıklamıştı.

TOPLANTININ TARİHİ DEĞİŞTİ

Göztepe - Beşiktaş karşılaşması hakkındaki itiraz adına yapılacak oturumun tarihi değişti.

Tahkim Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan duruşmalı oturumu perşembe gününe aldı.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 16:52
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