Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Göztepe - Beşiktaş maçı...
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Göztepe - Beşiktaş karşılaşması için yapılan kural hatası itirazının değerlendirileceği oturumun tarihini değiştirdi.
Süper Lig'in 19. haftasında Göztepe'nin Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ettiği karşılaşma sonrası siyah-beyazlı kulüp, kural hatası yapıldığına dair maç tekrarı için TFF'ye başvurmuş ve yapılan incelemeler sonucunda talep reddedilmişti.
TFF'nin yapılan değerlendirmeler sonucunda itirazı reddetmesi üzerine Kara Kartal, "TFF Yönetim Kurulu, 13.02.2020 tarihli toplantısının ardından almış olduğu kararı ve başvurumuzun reddedildiğine dair yazıyı, TFF Genel Sekreterliği'nin göndermiş olduğu karar yazısı ile tarafımıza iletti. İtirazlarımıza konu Yönetim Kurulu kararının temelinin, aksi yayıncı kuruluş görüntüleri ile kolaylıkla tespit edilebilen, yalan beyan içeren hakem raporlarına dayanmış olması ve Futbol Oyun Kuralları'nın amacına ve mantığına aykırı temele oturtulmuş olması sebebiyle konuyu 20.02.2020 tarihinde göndermiş olduğumuz duruşma talepli itiraz dosyamız ile TFF Tahkim Kuruluna taşımış bulunmaktayız" açıklamasıyla konuyu Tahkim Kurulu'na taşıdığını açıklamıştı.
TOPLANTININ TARİHİ DEĞİŞTİ
Göztepe - Beşiktaş karşılaşması hakkındaki itiraz adına yapılacak oturumun tarihi değişti.
Tahkim Kurulu, 29 Ocak Cumartesi günü yapılacak olan duruşmalı oturumu perşembe gününe aldı.
- 25.02.2020
- Güncelleme: 25.02.2020 16:52
- Tahkim Kurulu'ndan flaş karar! Göztepe - Beşiktaş maçı...
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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