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25 Şubat 2020, Salı
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Haberler Beşiktaş Ayrılığı Sergen Yalçın açıklamıştı! İşte Kartal'ın yeni kalecisi

seneye 'ta

Volkan Babacan seneye Beşiktaş'ta

'in 23'üncü haftasında ile sahasında 2-2 berabere kalan 'ta , Alman kaleci ile sezon sonunda yolların ayrılacağını açıklamıştı. Kaleci arayışlarını sürdüren , 'den ile 2+1 yıllık anlaşma sağladı.

Siyah-beyazlılar sezon başında da istedikleri tecrübeli eldiven ile 2+1 yıllık sözleşme için anlaştı. cephesi de bu transferde mali kolaylık sağlayacak ve '' olacak.

Beşiktaş kalesinde bu sezon sergilediği performansla eleştiri oklarının hedefinde yer alan 'un sözleşmesindeki opsiyonun kullanılmayacağı 'a bildirilmişti. , yeni kalecisini ise Türkiye'den buldu. Siyah-beyazlılar, Başakşehir'den Volkan Babacan ile gelecek sezon için el sıkıştı.

BAŞAKŞEHİR DE SICAK

Sabah'ın haberine göre; Anlaşmanın 2+1 yıllık olduğu belirtildi. Yaz döneminde ve devre arası da adı gündeme gelen 31 yaşındaki Volkan Babacan'ın kulübüyle Haziran 2021'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Ancak Başakşehir'in de bu sefer Beşiktaş'a transfer için kolaylık sağlayacağı belirtildi. Bu sezon sadece 4 kez 'nda forma giyen tecrübeli eldiven, 36 kez A forması terletmişti.

AYRILIĞI SERGEN YALÇIN AÇIKLAMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü , ile 2-2 berabere kaldıkları mücadelenin ardından yaptığı açıklamada, Loris Karius ile gelecek sezon yolların ayrılacağını açıklamıştı.

Sergen Yalçın yaptığı açıklamada, "Karius kiralık. Sözleşme şartlarını da düşünürsek, sezon sonunda kendisiyle yola devam etmeyeceğimizi söyleyebilirim" ifadelerini kullanmıştı.

Beşiktaş'ta 64 maça çıkan Alman kaleci, kalesinde 93 gol görürken, 13 kez kalesini gole kapatmayı başardı.

  1. 25.02.2020
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