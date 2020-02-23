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23 Şubat 2020, Pazar
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- Trabzonspor maçında dikkat çeken detay! ...

Beşiktaş - Trabzonspor maçında dikkat çeken detay! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 23. haftasında , evinde Trabzonspor'u ağırladı. Şampiyonluğun en ciddi adayları arasında bulunan her iki ekip de sahada kozlarını paylaşırken, 90. dakikanın bitiş düdüğü ile beraber iki takım da 1'er puanı cebine koydu. Öte yandan maçta dikkat çeken görüntülerden biri de 'ın hakem kararlarına itirazları oldu.

Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan ve karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılan , iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Siyah-beyazlılar 2016 yılından bu yana Vodafone Park'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmedi.

Son 4 yılda diğer 3 büyük takıma karşı 10. karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.

SÖRLOTH'UN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?

Trabzonspor'un 5. dakikada Sörloth'un attığı gol öncesi Beşiktaş'ın faul beklentisi vardı. Orta sahada Atiba'ya Sörloth'un arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.

Ndiaye'nin getirdiği topta da Norveçli golü attı. Bu sırada bütün Beşiktaşlılar itirazda bulundu. Teknik direktör da kenarda durumu anlatmaya çalıştı. VAR ile iletişimde olduğunu belirten Fırat Aydınus, 2 dakika bekleyip santrayı gösterdi.

SERGEN YALÇIN YERİNDE DURAMADI

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç boyunca yerinde duramadı. Sinirlenen Yalçın, 4. hakeme tepki gösterdi.

EKUBAN'DAN ANLAMLI HAREKET

Beşiktaş'ta 77. dakikada saha kenarına gelen Kevin-Prince Boateng, oyundan çıkarken Ganalı vatandaşı Caleb Ekuban tarafından tebrik edildi.

VIDA YİNE ATTI

Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın 2. golünü atan Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda katkı yapmaya devam ediyor. Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye attığı 10 şutun 8'i gol oldu.

'BİR TANEM'

Kara Kartal'da Boateng'in ilk golü atmasından sonra büyük coşku yaşandı ve statta 'Bir tanem' şarkısı çaldı. Ganalı yıldız siyah-beyazlılarda 4 maça çıkarken 2 gol attı.

Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti

  1. 23.02.2020
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