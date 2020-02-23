Beşiktaş - Trabzonspor maçında dikkat çeken detay! Sergen Yalçın...
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u ağırladı. Şampiyonluğun en ciddi adayları arasında bulunan her iki ekip de sahada kozlarını paylaşırken, 90. dakikanın bitiş düdüğü ile beraber iki takım da 1'er puanı cebine koydu. Öte yandan maçta dikkat çeken görüntülerden biri de Sergen Yalçın'ın hakem kararlarına itirazları oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor'u ağırlayan ve karşılaşmadan 2-2 berabere ayrılan Beşiktaş, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmeyi başardı. Siyah-beyazlılar 2016 yılından bu yana Vodafone Park'ta Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'a kaybetmedi.
Son 4 yılda diğer 3 büyük takıma karşı 10. karşılaşmasına çıkan Beşiktaş, bu maçlarda 6 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.
SÖRLOTH'UN İLK GOLÜNDE FAUL VAR MI?
Trabzonspor'un 5. dakikada Sörloth'un attığı gol öncesi Beşiktaş'ın faul beklentisi vardı. Orta sahada Atiba'ya Sörloth'un arkadan yaptığı müdahale sonrası hakem Fırat Aydınus, oyunu devam ettirdi.
Ndiaye'nin getirdiği topta da Norveçli golü attı. Bu sırada bütün Beşiktaşlılar itirazda bulundu. Teknik direktör Sergen Yalçın da kenarda durumu anlatmaya çalıştı. VAR ile iletişimde olduğunu belirten Fırat Aydınus, 2 dakika bekleyip santrayı gösterdi.
SERGEN YALÇIN YERİNDE DURAMADI
Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın maç boyunca yerinde duramadı. Sinirlenen Yalçın, 4. hakeme tepki gösterdi.
EKUBAN'DAN ANLAMLI HAREKET
Beşiktaş'ta 77. dakikada saha kenarına gelen Kevin-Prince Boateng, oyundan çıkarken Ganalı vatandaşı Caleb Ekuban tarafından tebrik edildi.
VIDA YİNE ATTI
Trabzonspor'a karşı Beşiktaş'ın 2. golünü atan Domagoj Vida, siyah-beyazlılarda katkı yapmaya devam ediyor. Vida'nın Süper Lig kariyerinde rakip kaleye attığı 10 şutun 8'i gol oldu.
'BİR TANEM'
Kara Kartal'da Boateng'in ilk golü atmasından sonra büyük coşku yaşandı ve statta 'Bir tanem' şarkısı çaldı. Ganalı yıldız siyah-beyazlılarda 4 maça çıkarken 2 gol attı.
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş - Trabzonspor maçında dikkat çeken detay! Sergen Yalçın... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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