Diaby Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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Diaby taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi

Diaby Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi

'ın 'la karşı karşıya geldiği maçın son anlarında kaçırdığı net pozisyonla siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırtan Diaby, sosyal medyada da büyük eleştiri konusu oldu.

'in 23. haftasında sahasında konuk ettiği 'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Malili futbolcu Diaby, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken yararlanamadığı net pozisyonla taraftarları çileden çıkardı.

Sosyal medyada büyük eleştiri konusu olan Diaby, takım arkadaşı 'ın da tepkisi çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, kaçırılan 3 puanda Diaby'nin payının bulunduğunu ifade ederek, oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a yaz transfer döneminde Sporting'den kiralık olarak geldi. Siyah-beyazlı takımda toplamda 26 maça çıkan kanat oyuncusu3 gol atarken, 2 de asist yaptı.

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  1. 23.02.2020
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