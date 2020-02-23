Diaby Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi
Beşiktaş'ın Trabzonspor'la karşı karşıya geldiği maçın son anlarında kaçırdığı net pozisyonla siyah-beyazlı taraftarları adeta çıldırtan Diaby, sosyal medyada da büyük eleştiri konusu oldu.
Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Malili futbolcu Diaby, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken yararlanamadığı net pozisyonla taraftarları çileden çıkardı.
Sosyal medyada büyük eleştiri konusu olan Diaby, takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın da tepkisi çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, kaçırılan 3 puanda Diaby'nin payının bulunduğunu ifade ederek, oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.
28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a yaz transfer döneminde Sporting'den kiralık olarak geldi. Siyah-beyazlı takımda toplamda 26 maça çıkan kanat oyuncusu3 gol atarken, 2 de asist yaptı.
- 23.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Diaby Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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