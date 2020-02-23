Diaby Beşiktaş taraftarını çıldırttı! Tepkiler çığ gibi

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımda Malili futbolcu Diaby, karşılaşmanın son dakikalarına girilirken yararlanamadığı net pozisyonla taraftarları çileden çıkardı.

Sosyal medyada büyük eleştiri konusu olan Diaby, takım arkadaşı Burak Yılmaz'ın da tepkisi çekti. Beşiktaşlı taraftarlar, kaçırılan 3 puanda Diaby'nin payının bulunduğunu ifade ederek, oyuncuyu eleştiri yağmuruna tuttular.

28 yaşındaki deneyimli futbolcu, Beşiktaş'a yaz transfer döneminde Sporting'den kiralık olarak geldi. Siyah-beyazlı takımda toplamda 26 maça çıkan kanat oyuncusu3 gol atarken, 2 de asist yaptı.