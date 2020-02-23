Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren haber! Elneny...

Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, ocak ayında alacakları için kulübe ihtar çekmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta kasım ayı maaşlarını oyuncuların hesabına yatıran siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla da yapılandırma üzerinde uzlaştı. 900 bin Euro alacağı olan 27 yaşındaki yıldıza 150 bin Euro ödeme yapılırken, kalan alacağı ise yapılandırıldı.

Yönetim böylelikle sözleşme feshi hakkını elinde bulunduran Elneny sorununu da çözüme kavuşturmuş oldu.