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23 Şubat 2020, Pazar
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'ta taraftarı sevindiren haber! Elneny...

Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren haber! Elneny...

'ın sezon başında İngiliz ekibi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu 'e yapılan ödeme sonrası, oyuncunun sözleşme fesih hakkının ortadan kaldırıldığı bildirildi.

'ın sezon başında temsilcisi 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı , ocak ayında alacakları için kulübe ihtar çekmişti.

Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta kasım ayı maaşlarını oyuncuların hesabına yatıran siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla da yapılandırma üzerinde uzlaştı. 900 bin Euro alacağı olan 27 yaşındaki yıldıza 150 bin Euro ödeme yapılırken, kalan alacağı ise yapılandırıldı.

Yönetim böylelikle sözleşme feshi hakkını elinde bulunduran Elneny sorununu da çözüme kavuşturmuş oldu.

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  1. 23.02.2020
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