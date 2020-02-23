Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren haber! Elneny...
Beşiktaş'ın sezon başında İngiliz ekibi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mısırlı futbolcu Mohamed Elneny'e yapılan ödeme sonrası, oyuncunun sözleşme fesih hakkının ortadan kaldırıldığı bildirildi.
Beşiktaş'ın sezon başında İngiltere Premier Lig temsilcisi Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, ocak ayında alacakları için kulübe ihtar çekmişti.
Sabah'ta yer alan habere göre geçtiğimiz hafta kasım ayı maaşlarını oyuncuların hesabına yatıran siyah-beyazlı yönetim, Mısırlı futbolcuyla da yapılandırma üzerinde uzlaştı. 900 bin Euro alacağı olan 27 yaşındaki yıldıza 150 bin Euro ödeme yapılırken, kalan alacağı ise yapılandırıldı.
Yönetim böylelikle sözleşme feshi hakkını elinde bulunduran Elneny sorununu da çözüme kavuşturmuş oldu.
- 23.02.2020
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FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
Beşiktaş'ta taraftarı sevindiren haber! Elneny... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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