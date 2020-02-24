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24 Şubat 2020, Pazartesi
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: Bana forvet lazım

Sergen Yalçın: Bana forvet lazım

Başkan ile görüşen Beşiktaş Teknik Direktörü , ", 1 puanı atanı ve tutanı sayesinde kurtardı. Benim her şekilde skor yapacak birine ihtiyacım var. Gol olmayınca iyi futbolun bir anlamı kalmıyor...” dedi.

Derbide 'u elinden kaçıran Beşiktaş'ta teknik patron karşılaşma sonrası "Rahat kazanabileceğimiz bir maçtı. Bulduğun pozisyonları atacaksın, atacaksın yani. Oyunculara gol atmayı öğretecek değilim" diyerek kaçan golleri eleştirmişti. 47 yaşındaki çalıştırıcının, sonrasında başkan ile kısa bir görüşme yaptığı bilgisine ulaşıldı. Bu mini zirvede de benzer şeyleri tekrarlayan siyah- beyazlı hocanın, başkana net şekilde forvet isteğini tekrar ettiği öğrenildi. Sergen, pivot tipi bir forvet tarif etti.

"DURUMUN FARKINDAYIM"
Yalçın'ın "Rakip ceza sahasında top alacak, işinin ceza sahası içinde olduğunu bilecek, geldi mi atacak. Ayak, kafa her türlü skor yapacak birine ihtiyacım var. Yoksa böyle kazanabileceğimiz maçlarda puan kayıpları gelecek sezon da devam eder. Oyunumuz gelişiyor ama gol olmazsa hiçbir şeyin anlamı yok. Rakip bizden 1 puanı atanı ve tutanı sayesinde aldı" dediği kaydedildi. Mali sıkıntılar nedeniyle yapmakta zorlanan başkan Ahmet Nur Çebi'nin de "Bir çaresine bakacağız. Durumun ben de farkındayım" karşılığı verdiği belirtildi.

BURAK İÇİN LAZİO'YA DAVET!
Başkan ve Sergen hoca arasındaki görüşmenin ardından başkanın, konusunda sürpriz bir hamle yapabileceği belirtildi. Sezon başı, yıldız gıolcüyü isteyen Lazio'ya "İsterseniz görüşebiliriz" teklifi yapılıp transfer için kaynak oluşturabileceği öğrenildi.

  1. 24.2.2020
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