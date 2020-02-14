Burak Yılmaz'dan şok tepki! Sergen Yalçın...

Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Mücadelenin 81. dakikasında teknik direktör Sergen Yalçın, Burak Yılmaz'ın yerine Umut Nayir'i oyuna dahil etti. Değişiklik tabelasında adını gören deneyimli golcü, direkt olarak soyunma odasına gitti. İşte ikili arasındaki o görüntüler...
14 Şubat 2020 Cuma 22:22
Güncelleme: 14.02.2020 22:22
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Medipol Başakşehir sahasında Beşiktaş karşısında 1-0 kazanarak kritik bir 3 puanın sahibi oldu. Başakşehir'e galibiyeti getiren golü 50. dakikada Demba Ba kaydetti. Bu sonuçla Medipol Başakşehir puanını 43'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Beşiktaş ise 2 maç sonra mağlup olarak 36 puanla 6. sırada kaldı.
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Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde ilk kez yenildi. Yalçın yönetiminde Çaykur Rizespor ve Gaziantep FK maçlarından galibiyetle ayrılan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'in 22. haftasında Medipol Başakşehir'e deplasmanda 1-0 mağlup oldu. Ligde bu sezon 8. kez mağlup olan ve 30. puanını yitiren Beşiktaş, 36 puanda kaldı.
Başakşehir'in Beşiktaş'la karşı karşıya geldiği maça Burak Yılmaz damga vurdu. 81. dakikada oyundan alınan yıldız golcü, yedek kulübesi yerine direkt olarak soyunma odasının yolunu tuttu.