Beşiktaş-Trabzonspor rekabeti
Beşiktaş ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 129 maçta galibiyetlerde siyah-beyazlı ekibin üstünlüğü bulunuyor. İşte iki ekip arasındaki rekabetin detayları...
- Video Boyutu
-
-
- Bu videoyu bildir
-
-
-
-
-
-
-
-
- İşaretlenen videolar ve kullanıcılar, Topluluk Yönergeleri'mizi ihlal edip etmediklerinin belirlenmesi için YouTube personeli tarafından 7 gün 24 saat izlenir. Topluluk Yönergeleri'ni ihlal eden hesaplara ceza verilir, ciddi düzeyde veya tekrarlı ihlaller yapanların ise hesapları feshedilebilir. Bir kanalı bildirmek istiyorsanız lütfen burayı tıklayın
FOTOMAÇ GALERİ
prev next
- Öyle bir şey ortaya çıktı ki! Caner Erkin...
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İngilizler duyurdu
- Roberto Hilbert'ten flaş Fenerbahçe itirafı: Kadıköy'de evler sallanmıştır
- Resmen belli oldu... Bir dönem sona eriyor! Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor...
- Beşiktaş'ta flaş ayrılık! İşte yeni takımı...
- Yıldız futbolcudan bomba itiraf: Galatasaray ve Beşiktaş beni istedi ama...
- İşte Beşiktaş'ın yeni Atiba'sı! Hollanda'ya çıkarma
- Rıdvan Dilmen'den Sergen Yalçın'a eleştiri: Yükselişi suni
haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.