Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi

NECMİ PEREKLİ - KALİTE DE PUAN DA BERABERE

Bu liglerin her zaman futbol adına en güzel ve kaliteli oyunu Trabzonspor- Beşiktaş arasında oynanan maçlarda ön plana çıkmıştır. Dünkü maçta da gerçekten futbol adına çok güzel şeylere şahit olduk. Bu meyanda her iki takımı da oynayan ve oynatanları kutlamak isterim. Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ı gergin, panik havasında ve şuursuz buldum. Buna mukabil Trabzonspor ise ilk yarıda enerjik ve sakin, ayrıca ne yaptığını bilen bir oyun sergiledi.