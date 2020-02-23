Spor yazarları Beşiktaş-Trabzonspor maçını değerlendirdi
Süper Lig'in 23. haftası nefes kesen bir mücadeleye sahne oldu. Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Trabzonspor'la 2-2 berabere kaldı. Heyecanı ve temposu oldukça yüksek olan bu karşılaşmayla spor yazarları da çarpıcı yorumlar yaptılar. İşte dikkat çeken o değerlendirmeler...
NECMİ PEREKLİ - KALİTE DE PUAN DA BERABERE
Bu liglerin her zaman futbol adına en güzel ve kaliteli oyunu Trabzonspor- Beşiktaş arasında oynanan maçlarda ön plana çıkmıştır. Dünkü maçta da gerçekten futbol adına çok güzel şeylere şahit olduk. Bu meyanda her iki takımı da oynayan ve oynatanları kutlamak isterim. Maçın ilk yarısında Beşiktaş'ı gergin, panik havasında ve şuursuz buldum. Buna mukabil Trabzonspor ise ilk yarıda enerjik ve sakin, ayrıca ne yaptığını bilen bir oyun sergiledi.
"NEREDEYSE YOKLARI OYNADI"
İlk yarı bu sebepten Trabzonspor galibiyeti ile sonuçlandı. Fakat ikinci yarıya çıkıldığında ortada bambaşka bir Trabzonspor ve Beşiktaş gözüktü. Yani gömlekler adeta değişti. Özellikle orta sahada havlu atmış gibi bir Trabzonspor vardı.
Sosa, Ndiaye ve Guilherme nerede ise yokları oynadı. Bir hafta içinde bu üç adamın bu denli düşüş göstermesi hayrettir. Beşiktaş ikinci yarıda sahanın üstünlüğünü ele geçirdi. Bu arada gelişen Beşiktaş akınlarında Trabzonspor kalecisi Uğurcan'ın gittikçe devleştiğine şahit olduk.
"GÖĞÜS FARKI İLE İLERİDE GÖZÜKMEKTE"
İlerleyen dakikalarda da galip duruma geçmiş olmasına rağmen Beşiktaş'ın kaçırdığı fırsatlar ise doğrusu kendi taraftarına saç-baş yoldurdu. Sonra da son dakikalara yaklaştığımızda attığı golden başka sahada gözükmeyen Sörloth'un algoritmik bir hesapla girdiği gol pozisyonunu iyi fark eden Ekuban, yerinde ve zamanında pasını verdi. Sörloth'un birden bire tekrar sahneye çıkarak Trabzonspor'u ipten alan beraberlik golünü kaydettiğine şahit olduk. Bu beraberliğe rağmen Trabzonspor'u bu yılın planlarından geri çevirecek bir eylem olmaktan uzaktır. Her durumda bundan sonraki maçlarını da dikkatle oynadığı taktirde şampiyonluk yolunda diğer takımlardan en azından şu an göğüs farkı ile ileride gözükmektedir.
SİNAN VARDAR - BU FUTBOLA BU SONUÇ OLMADI
Süper Lig kalitesinin üzerinde bir mücadele oldu. Beşiktaş için var olma maçıydı.
Siyah-beyazlılar 90 dakika boyunca müthiş bir baskı kurarken maçın hakkı bu değildi. Alkışlarım takım olarak Beşiktaş'a... Sergen Hoca ve oyuncuları alınlarından öpüyorum. Özellikle Gökhan Gönül, Atiba, Elneny İnsan üstü bir gayret ortaya koydu. Burak Yılmaz gol atmadı ama sezonun belki en iyi performansını sergiledi.
"UĞURCAN BORDO-MAVİLİ KULÜBE BÜYÜK PARALAR KAZANDIRACAK"
Ahmet Nur Çebi ve ekibinin Sergen Yalçın'ı göreve getirerek çok doğru bir karar verdikleri dün yine tescillendi. Trabzonspor'da Uğurcan dün sahanın en iyisiydi. Karius kiralık bugün var, yarın yok ama Uğurcan belli ki büyük ihtimalle de Avrupa'nın önde kulüplerinden birine gidip Bordo-Mavili kulübe büyük paralar kazandıracak. Trabzonspor futbol araştırmacıları Uğurcan, Doğan Erdoğan gibi yetenekleri çocuk yaşta öz kaynak düzenine transfer ederken Beşiktaş'ın kiralık futbolculara sarılması iki takım arasındaki en büyük farktı. Tebriklerim; Trabzonspor'un futbolcu tarama ekibine...