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25 Şubat 2020, Salı
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Bolat: ’ı isterim

Bolat: Beşiktaş’ı isterim

Milli kaleci , " gibi bir takımdan teklif gelirse değerlendiririm. Beşiktaş'ta oynamak isterim" diye konuştu.

Milli kaleci , 'a haber yolladı. Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuşan Bolat, "Teklifleri değerlendirmek istiyorum. Sezon sonu ne olacak göreceğiz. Beşiktaş gibi bir takımdan teklif gelirse değerlendiririm. Beşiktaş'ta oynamak isterim" diye konuştu.
  1. 25.2.2020
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