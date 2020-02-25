Derbi sonrası 10 isim PFDK'ya sevk edildi! - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
25 Şubat 2020, Salı
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Fenerbahçe - derbisi sonrası 10 isim 'ya sevk edildi!

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası 10 isim PFDK'ya sevk edildi!

(), derbisinde kırmızı kart gören Fenerbahçe Teknik Direktörü , yardımcı antrenör Volkan Kazak ve Deniz Türüç'ü tedbirli; Sadık Çiftpınar, Ozan Tufan ve Garry Rodirgues'i ise tedbirsiz olarak 'na () sevk etti. Galatasaray'da ise Hande Sümertaş, Mert Çetin, Fahri Yılmaz ve Necati Ateş PFDK'lık oldu.

, Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe- derbisinin ardından 10 ismi 'na sevk etti.

Resmi siteden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu KAZIM ERSUN YANAL'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak 'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü antrenörü VOLKAN KAZAK'ın aynı müsabakadaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi 25.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu DENİZ TÜRÜÇ'ün aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca ve "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 24.02.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu SADIK ÇİFTPINAR'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu GARRY MENDES RODRIGUES'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü futbolcusu OZAN TUFAN'ın müsabaka sonrası flaş röportajda yaptığı "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi HANDE SÜMERTAŞ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi FAHRİ YILMAZ'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi NECATİ ATEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü görevlisi MUSA MERT ÇETİN'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

İKİ TAKIM DA TOPLU OLARAK PFDK'DA

ayrıca Fenerbahçe ve Galatasaray'ı da "çirkin ve kötü tezahürat", "saha olayları", "merdiven boşluklarının boş bırakılmaması", ve "futbolcularının gördüğü sarı ve kırmızı kartlar nedeniyle takım halinde disiplin kuruluna sevk ettiğini açıkladı.

  1. 25.02.2020
  2. Güncelleme: 25.02.2020 20:28
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