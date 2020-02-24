Derbide çıkan kart sayısı şut sayısını geride bıraktı
Süper Lig'de iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren derbi sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Karşılaşmada gösterilen kart sayısı, çekilen şut sayısını geçti. Mücadelenin hakemi Halil Umut Meler toplamda 10 sarı ve 1'i Ersun Yanal'a olmak üzere 3 kırmızı kart gösterirken, Fenerbahçe 4, Galatasaray ise 7 isabetli şut buldu. Ezeli kapışma ayrıca bu sezon en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.
Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin kapışmasında nefesler kesilirken karşılaşmada çıkan kart sayısı, kaleleri bulan isabetli şut sayısından fazla oldu. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, mücadeleyi 4, Galatasaray ise 7 isabetli şutla tamamlarken toplamda 10 sarı kart, 1'i Ersun Yanal'a olmak üzere 3 kırmızı kart çıktı.
Ceza sahasına atılan toplam 37 ortanın ise sadece 6'sı isabet buldu. Kadıköy'deki derbi, bu sezon Süper Lig'de en fazla kartın gösterildiği maç olarak kayıtlara geçti. Hakem Halil Umut Meler, müsabakada 36 kez faul çaldı. Karşılaşma neredeyse her 170 saniyede bir faul nedeniyle durdu. Oyuna sıkça ara verilen maçta hakem Meler ilk yarıyı 4, ikinci yarıyı 10 olmak üzere 14 dakika uzattı.
İki ekip de 5 üzeri kart gördüğü için takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası gelecek.
- 24.02.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
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Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
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kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
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erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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