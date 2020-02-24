Derbide çıkan kart sayısı şut sayısını geride bıraktı

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin kapışmasında nefesler kesilirken karşılaşmada çıkan kart sayısı, kaleleri bulan isabetli şut sayısından fazla oldu. Sabah'ın haberine göre Fenerbahçe, mücadeleyi 4, Galatasaray ise 7 isabetli şutla tamamlarken toplamda 10 sarı kart, 1'i Ersun Yanal'a olmak üzere 3 kırmızı kart çıktı.

Ceza sahasına atılan toplam 37 ortanın ise sadece 6'sı isabet buldu. Kadıköy'deki derbi, bu sezon Süper Lig'de en fazla kartın gösterildiği maç olarak kayıtlara geçti. Hakem Halil Umut Meler, müsabakada 36 kez faul çaldı. Karşılaşma neredeyse her 170 saniyede bir faul nedeniyle durdu. Oyuna sıkça ara verilen maçta hakem Meler ilk yarıyı 4, ikinci yarıyı 10 olmak üzere 14 dakika uzattı.

İki ekip de 5 üzeri kart gördüğü için takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası gelecek.

