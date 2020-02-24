Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde çıkan kart sayısı şut sayısını geride bıraktı! FB-GS derbisi haberleri - Son dakika Galatasaray haberleri - Fotomaç
24 Şubat 2020, Pazartesi
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Derbide çıkan kart sayısı şut sayısını geride bıraktı

Derbide çıkan kart sayısı şut sayısını geride bıraktı

'de iki ezeli rakibi karşı karşıya getiren derbi sonrası ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Karşılaşmada gösterilen kart sayısı, çekilen şut sayısını geçti. Mücadelenin hakemi toplamda 10 sarı ve 1'i 'a olmak üzere 3 kırmızı kart gösterirken, 4, ise 7 isabetli şut buldu. Ezeli kapışma ayrıca bu sezon en çok kart çıkan mücadele olarak kayıtlara geçti.

'de şampiyonluk mücadelesi veren iki ezeli rakibin kapışmasında nefesler kesilirken karşılaşmada çıkan kart sayısı, kaleleri bulan isabetli şut sayısından fazla oldu. Sabah'ın haberine göre , mücadeleyi 4, ise 7 isabetli şutla tamamlarken toplamda 10 sarı kart, 1'i 'a olmak üzere 3 kırmızı kart çıktı.

Ceza sahasına atılan toplam 37 ortanın ise sadece 6'sı isabet buldu. 'deki derbi, bu sezon Süper Lig'de en fazla kartın gösterildiği maç olarak kayıtlara geçti. Hakem , müsabakada 36 kez faul çaldı. Karşılaşma neredeyse her 170 saniyede bir faul nedeniyle durdu. Oyuna sıkça ara verilen maçta hakem Meler ilk yarıyı 4, ikinci yarıyı 10 olmak üzere 14 dakika uzattı.

İki ekip de 5 üzeri kart gördüğü için takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edilecek. Fenerbahçe ve Galatasaray'a para cezası gelecek.

  1. 24.02.2020
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