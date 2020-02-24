Gustavo’nun yerine Tolgay
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, A.Gücü maçının 11'ine göre 2 değişik isimle Galatasaray derbisine çıktı. Yanal, sarı kart cezalısı Gustavo yerine Tolgay Arslan'a, Deniz Türüç yerine ise Hasan Ali'ye yer verdi. 60'ta çıkan Tolgay ıslıklandı yerine Deniz girdi. Deniz de kırmızı gördü.
Fenerbahçe'nin hocası Ersun Yanal, A.Gücü maçının 11'ine göre 2 değişik isimle Galatasaray derbisine çıktı. Yanal, sarı kart cezalısı Gustavo yerine Tolgay Arslan'a, Deniz Türüç yerine ise Hasan Ali'ye yer verdi. 60'ta çıkan Tolgay ıslıklandı yerine Deniz girdi. Deniz de kırmızı gördü.
- 24.2.2020
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Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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