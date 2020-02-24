Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı
Süper Lig’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularının ardından Trabzonspor maçında oynayan futbolcular çalışmalarına salonda devam etti. Diğer oyuncuların top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.
Geçtiğimiz haftayı gripten dolayı yoğun bir tedavi ile geçiren Adem Ljajic iyileşerek idmana çıktı. Sağ boyun adalesinde gerilme olan Boateng, sol arka adalesinde gerilme olan Caner ve sol alt adalesinde sertleşme olan N'Koudou antrenmana katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR'dan netleşeceği açıklandı.
Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.
- 24.02.2020
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Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
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Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
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