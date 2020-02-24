Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularının ardından Trabzonspor maçında oynayan futbolcular çalışmalarına salonda devam etti. Diğer oyuncuların top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Geçtiğimiz haftayı gripten dolayı yoğun bir tedavi ile geçiren Adem Ljajic iyileşerek idmana çıktı. Sağ boyun adalesinde gerilme olan Boateng, sol arka adalesinde gerilme olan Caner ve sol alt adalesinde sertleşme olan N'Koudou antrenmana katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR'dan netleşeceği açıklandı.

Beşiktaş, Alanyaspor maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.