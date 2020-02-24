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24 Şubat 2020, Pazartesi
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maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş Alanyaspor maçı hazırlıklarına başladı

’in 24’üncü haftasında deplasmanda Aytemiz ile karşılaşacak olan , bu sabah yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen idman 1.5 saat sürdü. Takım halinde yapılan ısınma koşularının ardından maçında oynayan futbolcular çalışmalarına salonda devam etti. Diğer oyuncuların top kapma çalışması ile devam eden antrenman çift kale maç ile sona erdi.

Geçtiğimiz haftayı gripten dolayı yoğun bir tedavi ile geçiren Adem Ljajic iyileşerek idmana çıktı. Sağ boyun adalesinde gerilme olan Boateng, sol arka adalesinde gerilme olan Caner ve sol alt adalesinde sertleşme olan N'Koudou antrenmana katılmadı. Caner'in durumunun çekilecek MR'dan netleşeceği açıklandı.

, maçı hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.

  1. 24.02.2020
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