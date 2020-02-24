Nicola Legrottaglie: Beşiktaş'a imza atmıştım!

İtalyan haber sitesi Il Centro'ya özel bir röportaj veren Legrottaglie, "2007 yılında Beşiktaş'a imza attım ve transfer için her şey ayarlanmıştı. Sonra Tanrı'ya dua etmeye başladım, benim için en iyi rotayı göstermesini diledim. Birkaç gün sonra yönetici beni çağırdı ve, 'Nicola her şeyi durdur' dedi. Tanrı benim yanımdaydı ve Juventus'ta kaldım" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca İtalya'da forma giyen Nicola Legrottaglie, Juventus'un ardından Milan ve Catania'da oynadıktan sonra 2014 yılında futbola veda etmişti.