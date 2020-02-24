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24 Şubat 2020, Pazartesi
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: 'a imza atmıştım!

Nicola Legrottaglie: Beşiktaş'a imza atmıştım!

Serie B takımlarından Pescara'nın teknik direktörlüğünü yapan eski futbolcu , 2007 yılında 'ta oynadığı dönemde 'ın kapısından döndüğünü açıkladı. 44 yaşındaki teknik adam, "2007'de Beşiktaş'a imza attım ve için her şey ayarlanmıştı. Birkaç gün sonra yöneticimiz beni çağırdı ve, 'Nicola her şeyi durdur' dedi. Tanrı benimleydi ve Juventus'ta kaldım" dedi.

İtalyan haber sitesi Il Centro'ya özel bir röportaj veren Legrottaglie, "2007 yılında 'a imza attım ve için her şey ayarlanmıştı. Sonra Tanrı'ya dua etmeye başladım, benim için en iyi rotayı göstermesini diledim. Birkaç gün sonra yönetici beni çağırdı ve, 'Nicola her şeyi durdur' dedi. Tanrı benim yanımdaydı ve 'ta kaldım" ifadelerini kullandı.

Kariyeri boyunca 'da forma giyen , Juventus'un ardından Milan ve Catania'da oynadıktan sonra 2014 yılında futbola veda etmişti.

  1. 24.02.2020
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