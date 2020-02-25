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25 Şubat 2020, Salı
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1 iyi 3 kötü haber

1 iyi 3 kötü haber

Ağır grip geçiren Ljajic dün takıma katıldı. Adalelerinde gerilme olan Caner, N’Koudou ve Boateng ise antrenmana çıkamadı.

maçının ardından 1 gün izin yapan , Alanya mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 3 gün hastanede tedavi gören Ljajic, dün takımla çalışmalara başladı. Sol arka adalesinde gerilme olan ve MR'ı çekilecek olan 'in yanı sıra, sol alt adalesinde gerilme olan N'Koudou ve sağ boyun adalesinde gerilme gerçekleşen Boateng antrenmana katılmadı. Üç oyuncunun da hafta sonundaki Alanya karşılaşmasında takımdaki yerlerini almaları bekleniyor.

YARISI SALONDA ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın dünkü idmanında takım ikiye bölündü. Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ısınma koşularının ardından salona geçti. Diğer oyuncular ise top kapma ve pas antrenmanının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, bugün tek idman yapacak.

  1. 25.2.2020
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