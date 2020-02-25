1 iyi 3 kötü haber
Ağır grip geçiren Ljajic dün takıma katıldı. Adalelerinde gerilme olan Caner, N’Koudou ve Boateng ise antrenmana çıkamadı.
Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, Alanya mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 3 gün hastanede tedavi gören Ljajic, dün takımla çalışmalara başladı. Sol arka adalesinde gerilme olan ve MR'ı çekilecek olan Caner Erkin'in yanı sıra, sol alt adalesinde gerilme olan N'Koudou ve sağ boyun adalesinde gerilme gerçekleşen Boateng antrenmana katılmadı. Üç oyuncunun da hafta sonundaki Alanya karşılaşmasında takımdaki yerlerini almaları bekleniyor.
YARISI SALONDA ÇALIŞTI
Beşiktaş'ın dünkü idmanında takım ikiye bölündü. Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ısınma koşularının ardından salona geçti. Diğer oyuncular ise top kapma ve pas antrenmanının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, bugün tek idman yapacak.
- 25.2.2020
- Kobe Bryant için düzenlenen anma törenine Michael Jordan damga vurdu! İşte o kareler...
- Dünya yıldızları çare olamamıştı! İşte tarihe geçen kadro
- Galatasaray'da derbi sırrı ortaya çıktı! Meğer Fatih Terim...
- Fenerbahçe'yi şoke eden derbi karnesi! Ali Koç...
- Ozan Tufan gündeme damga vurdu! "Böyle bir şey olabilir mi ya?"
-
Kuzeyin yıldızları: Haaland ve Sörloth
Toplam 1
Yorum
FAHRETTİN SALİHOĞLU BEŞİKTAŞ A DİKKAT MACIN İLK DAKİKALARINDA GÖZDE OYUNCULARIMIZI SAKATLAMAYA YÖNELİK ÇABALARI OLACAKTIR FUTBOLCULARI UYARALIK DİKKAT
-
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gözler kalecilerde olacak
Toplam 1
Yorum
kamil ersun yanala tavsiye defans faletta serdar hasan ali dirar önlerinde mutlak emre özellikle ortasahada jailson bunlar mutlak oynamalı
-
Galatasaray'a Lemina ve Saracchi müjdesi
Toplam 1
Yorum
erdal ikiside oynayacak ve o sene bu sene kaçış yok artık
1 iyi 3 kötü haber haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.