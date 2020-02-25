1 iyi 3 kötü haber

Trabzonspor maçının ardından 1 gün izin yapan Beşiktaş, Alanya mücadelesinin hazırlıklarına başladı. Geçtiğimiz hafta soğuk algınlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan ve 3 gün hastanede tedavi gören Ljajic, dün takımla çalışmalara başladı. Sol arka adalesinde gerilme olan ve MR'ı çekilecek olan Caner Erkin'in yanı sıra, sol alt adalesinde gerilme olan N'Koudou ve sağ boyun adalesinde gerilme gerçekleşen Boateng antrenmana katılmadı. Üç oyuncunun da hafta sonundaki Alanya karşılaşmasında takımdaki yerlerini almaları bekleniyor.

YARISI SALONDA ÇALIŞTI

Beşiktaş'ın dünkü idmanında takım ikiye bölündü. Trabzonspor maçına ilk 11'de başlayan futbolcular, ısınma koşularının ardından salona geçti. Diğer oyuncular ise top kapma ve pas antrenmanının ardından yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş, bugün tek idman yapacak.