Oğuzhan Özyakup dönüyor mu?
Ara transferde Feyenoord’a kiralanan Oğuzhan Özyakup için yönetim “Ücretinde indirim yapacaksa geri döner” kararı aldı.
Beşiktaş'tan ayrılarak Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'un yolunu tutan Oğuzhan Özyakup'un geri dönüşü gündemde... Oğuzhan, Feyenoord'a rüya gibi bir başlangıç yapmış ancak sakatlık yaşamıştı. Yaşanan bu gelişmelerin ardından Hollanda temsilcisinin Oğuzhan'ı bir daha kiralamak istememesi halinde siyah beyazlıların izleyeceği yol belli oldu. Gelecek sezon bütçeyi büyük oranda düşürmek isteyen Beşiktaş yönetimi, devre arasında Feyenoord'a kiralanan Oğuzhan Özyakup 'la masaya oturacak.
Sakatlığının sürmesi ve form tutamaması halinde Feyenoord'un bir yıl daha kiralamaktan vazgeçmesi ve Oğuzhan'ın da Beşiktaş'a dönmesi bekleniyor. Bu ihtimalin gerçekleşmesinin ardından Beşiktaş yönetimi, Oğuzhan Özyakup ile indirimli yeni sözleşme imzalaması için görüşmelere başlayacak. Beşiktaş'tan yıllık 2 milyon euro kazanan Oğuzhan Özyakup'un bu talebe nasıl cevap vereceği merakla bekleniyor.
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ibrahim bu oyuncuya sahip çıkmayın lütfen kötüye sahip çıkılmaz nereye gidiyorsa gitsin
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