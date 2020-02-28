Volkan Babacan anlaşma yapmadı

Yeni sezonda Beşiktaş'a gideceği iddia edilen Volkan Babacan'ın menajeri Ahmet Bulut açıklama yaptı. Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transfer için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor" dedi. Başakşehir'de 6. yılını geçiren Volkan, son 2 sezonda formasını Mert Günok'a kaptırdı.