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28 Şubat 2020, Cuma
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anlaşma yapmadı

Volkan Babacan anlaşma yapmadı

Yeni sezonda 'a gideceği iddia edilen 'ın menajeri açıklama yaptı. Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transfer için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor" dedi. 'de 6. yılını geçiren Volkan, son 2 sezonda formasını 'a kaptırdı.

Yeni sezonda 'a gideceği iddia edilen 'ın menajeri açıklama yaptı. Bulut, "Beşiktaş ile görüşmemiz olmadı. Sezon sonu için anlaştığımız iddiaları doğru değil. Bu transfer için önce kulüplerin anlaşması gerekiyor" dedi. 'de 6. yılını geçiren Volkan, son 2 sezonda formasını 'a kaptırdı.

  1. 28.2.2020
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