Beşiktaş'ta Sergen Yalçın talimatı verdi! O isimlerle yollar ayrılacak - Son dakika Beşiktaş haberleri - Fotomaç
23 Şubat 2020, Pazar
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talimatı verdi! O isimlerle yollar ayrılacak

Sergen Yalçın talimatı verdi! O isimlerle yollar ayrılacak

'in 23. haftasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kalan 'ta önümüzdeki sezon için planlarını şimdiden hazırlarken, takımdan ayrılacak isimleri de belirledi.

'ta önümüzdeki sezonun planlaması için çalışmalar şimdiden başladı. Trabzonspor ile oynanan ve 2-2 sonuçlanan karşılaşmanın ardından 'ın Loris Karius'la ilgili olarak 'Seneye bizimle devam etmeyecek' açıklaması, önümüzdeki sezon kadroda olmayacak isimlerin de belli olduğunu gösterdi.

Sergen Yalçın, yönetimle yaptığı toplantıda kadroda kiralık olarak bulunan Diaby, Rebocho ve Elneny'yle yola devam edilmemesini istedi. Özellikle sözleşmesinde 20 maçta en az 45 dakika oynaması durumunda bonservisinin zorunlu alınması maddesi bulunan Pedro Rebocho, gönderilecekler listesinde ilk sırada yer alıyor. Çünkü siyah-beyazlılar, 2.8 milyon Euro'luk bonservis bedeli karşılığında, bu futbolcudan çok daha iyisini bulabileceğini düşünüyor.

VIDA VE LJAJIC TEKLİF GELİRSE GÖNDERİLECEK

Mevcut kadroda kiralık olarak forma giyen isimlerden Kevin-Prince Boateng dışındaki futbolcularla yolları ayıracak olan siyah-beyazlılar, bunun yanı sıra futbolculara gelen teklifleri de değerlendirecek.

Bu sezon beklentilerin altında kalan Adem Ljajic ve Domagoj Vida'ya teklif gelmesi durumunda bu futbolcularla yolları ayırmayı planlayan ve yüksek ücret alan 2 oyuncunun maaş yükünden de kurtulacak olan Beşiktaş, transfer konusunda da yoğun mesai harcayacak. Kadroyu baştan aşağıya yenileyecek olan siyah-beyazlılar, sezon başı kampına yetişecek olan Dorukhan Toköz'ün yanı sıra kiralık olarak başka takımlarda forma giyen Oğuzhan Özyakup, Cyle Larin, Fatih Aksoy, Muhayer Oktay ve Ajdin Hasic'in de kadroya dahil olmasıyla yeni bir yapılanma içine girecek. Sezon başında Toulouse'a kiralık olarak gönderilen Isimat Mirin'le ilgili ise son kararı Sergen Yalçın verecek.

  1. 23.02.2020
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